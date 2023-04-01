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Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

В Тюмени на 90% вырос спрос на аренду дач и загородных домов

1 апреля 2023, 05:17
Фото: 1MI

В Тюмени выросла стоимость дачных участков

В Тюмени вырос спрос на посуточную аренду загородной недвижимости — дач, коттеджей и таунхаусов. По данным аналитиков Авито, за год уровень спроса вырос на 90%. При этом стоимость аренды упала на 12,5%.
Сюжет
Тюмень

Общий объем предложения домов, коттеджей, дач и таунхаусов для посуточной аренды в Тюмени за квартал вырос почти на 16%. За год прирост составил 76,3%. Причем большая часть предложений в Тюмени приходится на загородные дома — 60,96%.

На втором и третьем месте по объему предложения в первом квартале 2023 года оказались коттеджи и дачи— на эти категории приходилось 37,9% и 1,14% объявлений соответственно.

Спрос на посуточную аренду домов, дач, коттеджей и таунхаусов за первые месяцы 2023 года снизился на 34,8%, но за год наблюдается значительный прирост — на 90%.

«Рост спроса на рынке краткосрочной аренды загородной недвижимости
обусловлен тем, что россияне стали большее предпочтение отдавать
внутреннему туризму», — пояснил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

Что касается стоимости, то в целом в областной столице она упала на 12,5% — до 7 тысяч рублей. Аренда коттеджа сегодня стоит 10 тысяч рублей, дома — 7 тысяч рублей, дачи — 4 тысяч рублей за сутки.

Средняя стоимость квадратного метра загородной недвижимости, по данным сервиса Метрика. Недвижимость,  в январе-феврале 2023 составляла 56 тысяч рублей. Средняя стоимость земельных участков - 129 000 рублей за сотку (площадь от 13,9 соток). Для сравнения, за год цены увеличились более чем на 20 тысяч рублей за сотку.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году в преддверии начала дачного сезона могут вырасти цены на строительные материалы. В среднем рост составит 12%.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Аренда#Аренда жилья#Дачи#Коттеджи#Исследования#Тюмень#Тюменская область
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