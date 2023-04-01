В Тюмени на 90% вырос спрос на аренду дач и загородных домов

Что касается стоимости, то в целом в областной столице она упала на 12,5% — до 7 тысяч рублей. Аренда коттеджа сегодня стоит 10 тысяч рублей, дома — 7 тысяч рублей, дачи — 4 тысяч рублей за сутки.