В Тюмени на 90% вырос спрос на аренду дач и загородных домов

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Общий объем предложения домов, коттеджей, дач и таунхаусов для посуточной аренды в Тюмени за квартал вырос почти на 16%. За год прирост составил 76,3%. Причем большая часть предложений в Тюмени приходится на загородные дома — 60,96%.
На втором и третьем месте по объему предложения в первом квартале 2023 года оказались коттеджи и дачи— на эти категории приходилось 37,9% и 1,14% объявлений соответственно.
Спрос на посуточную аренду домов, дач, коттеджей и таунхаусов за первые месяцы 2023 года снизился на 34,8%, но за год наблюдается значительный прирост — на 90%.
«Рост спроса на рынке краткосрочной аренды загородной недвижимости
обусловлен тем, что россияне стали большее предпочтение отдавать
внутреннему туризму», — пояснил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.
Что касается стоимости, то в целом в областной столице она упала на 12,5% — до 7 тысяч рублей. Аренда коттеджа сегодня стоит 10 тысяч рублей, дома — 7 тысяч рублей, дачи — 4 тысяч рублей за сутки.
Средняя стоимость квадратного метра загородной недвижимости, по данным сервиса Метрика. Недвижимость, в январе-феврале 2023 составляла 56 тысяч рублей. Средняя стоимость земельных участков - 129 000 рублей за сотку (площадь от 13,9 соток). Для сравнения, за год цены увеличились более чем на 20 тысяч рублей за сотку.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году в преддверии начала дачного сезона могут вырасти цены на строительные материалы. В среднем рост составит 12%.