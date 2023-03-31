Налоговая снова массово банкротит тюменские строительные компании

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Суд рассмотрит дела в отношении ООО «ПСК ДСМ», ООО «СТРАТЕГИЯ», ООО «РУЗСТРОЙ», ООО «Русский Строитель», ООО «Электрон», ООО «АРТЕКСТРОЙ», ООО «СТРОЙТЕХНОСЕРВИС» и других строительных компаний. Суммы исковых требований пока неизвестны, но по данным СБИС, эти фирмы имеют долги на миллионы рублей.
Стоит отметить, что 23 марта МИФНС № 14 по Тюменской области выставила 6 банкротных исков в отношении 6 местных компаний. Большинство из них были связаны со строительной сферой.
Ранее «Наш город» сообщал, что в марте Арбитражный суд Тюменской области разбирался в деле о битой «Инфинити», горе мусора и деле арбитражного управляющего.