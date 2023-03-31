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Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Налоговая снова массово банкротит тюменские строительные компании

31 марта 2023, 10:13
Фото: 1MI

Тюменские налоговики банкротят сразу девять строительных компаний

Тюменские налоговики выставили ещё 9 банкротных исков строительным компаниям региона. По данным сайта картотеки арбитражных дел, они зарегистрированы 30 марта.

Суд рассмотрит дела в отношении ООО «ПСК ДСМ», ООО «СТРАТЕГИЯ», ООО «РУЗСТРОЙ», ООО «Русский Строитель», ООО «Электрон», ООО «АРТЕКСТРОЙ», ООО «СТРОЙТЕХНОСЕРВИС» и других строительных компаний. Суммы исковых требований пока неизвестны, но по данным СБИС, эти фирмы имеют долги на миллионы рублей.

Стоит отметить, что 23 марта МИФНС № 14 по Тюменской области выставила 6 банкротных исков в отношении 6 местных компаний. Большинство из них были связаны со строительной сферой.

Ранее «Наш город» сообщал, что в марте Арбитражный суд Тюменской области разбирался в деле о битой «Инфинити», горе мусора и деле арбитражного управляющего.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Экономика#Деньги#Дела судебные#Арбитраж#Арбитражный суд#Арбитражный суд Тюменской области#Александр Мязин
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