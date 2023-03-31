Налоговая снова массово банкротит тюменские строительные компании

Суд рассмотрит дела в отношении ООО «ПСК ДСМ», ООО «СТРАТЕГИЯ», ООО «РУЗСТРОЙ», ООО «Русский Строитель», ООО «Электрон», ООО «АРТЕКСТРОЙ», ООО «СТРОЙТЕХНОСЕРВИС» и других строительных компаний. Суммы исковых требований пока неизвестны, но по данным СБИС, эти фирмы имеют долги на миллионы рублей.