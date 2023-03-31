Арбитражи марта: битая Infiniti, гора мусора и дело арбитражного управляющего

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Интересную задачку из раздела «реальной математики» пришлось разгадывать судье Коряковцевой. В арбитражный суд с иском обратилась предприниматель Юлия Бронникова, она хотела взыскать со страховщиков в лице ПАО СК «Росгосстрах», о взыскании 390 300 рублей.
Если разбирать выплату детальнее, то 30 900 рублей — страховое возмещение, 309 400 — неустойка с продолжением начисления, 15 000 — расходы на оценку, 15 000 — расходы на обращение к ФУ, 20 000 — расходы на представителя.
История берет свое начало еще 9 октября 2021 года. Тогда в результате ДТП Reno серьезно повредил Infinfiti, последняя принадлежала С. В. Любимцеву, который обратился в «Росгосстрах» с заявлением о наступлении страхового случая в ответ на которое страховщик признал наступившее событие таковым.
19 ноября 2021 года страховщик выдал направление на ремонт в СТО, однако станция от ремонта транспортного средства отказалась, 23 декабря страховщик произвел потерпевшему выплату страхового возмещения в размере 168 200 рублей — изменил форму страхового возмещения в одностороннем порядке.
26 января 2022 между ИП Бронниковой Ю.Д. и Любимцевым С. В. был заключен договор, в соответствии с которым потерпевший уступил право требования причинённого ущерба в результате ДТП.
Через два дня истец уведомила страховщика об уступке права требования, а также заявила требование о доплате страхового возмещения и выплате неустойки. Но «Росгосстрах» ответил, что ранее выплаченное возмещение пересчитано и теперь стоимость восстановительного ремонта составляет 137 300 рублей. А значит владельцы авто переплатили на 30 900 рублей.
Но вместе с тем, страховщиком установлены основания для оплаты неустойки в сумме 31 579 рублей, которая зачтена с учётом переплаченного страхового возмещения. После этих расчетов страховщик остался в долгу на 679 рублей, который позже выплатил.
Бронникова с таким перерасчетом была не согласна. Она заказала новую экспертизу, которая показала, что размер причинённого ущерба составляет — 309 400 рублей, без учёта износа деталей. Женщина вручила экспертизу страховщику с требованием о доплате страхового возмещения. «Росгосстрах» произвело истцу выплату неустойки в размере 38 000 ₽.
Бронникова также обратилась АНО «СОДФУ» с требованием о взыскании ущерба, расходов на оценку и неустойки. По инициативе финансового уполномоченного организовано проведение независимой экспертизы.
Согласно экспертному заключению стоимость восстановительного ремонта составила 269 800 рублей. Решением финансового уполномоченного с «Росгосстрах» взыскано 101 600 рублей. Страховщик эти деньги выплатил.
Но несогласие с решением финансового уполномоченного послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском. Возражая против исковых требований, ответчик указывает на то, что он исполнил обязательства по договору в полном объеме. Ответчик также считает, что расходы на оценку не могут быть признаны необходимыми, поскольку были понесены до вынесения финансовым уполномоченным решения по существу обращения потребителя.
Иск Бронниковой суд удовлетворил частично.
«Взыскать с ПАО СК „Росгосстрах“ в пользу индивидуального предпринимателя Бронниковой денежные средства в размере 122 698 рублей из них: 30 900 — страховое возмещение, 30 900 — неустойка, 15 000 — расходы на оценку, 15 000 — расходы на обращение к АНО „СОДФУ“, а также 20 000 руб — расходов на представителя и 30 900, исходя из ставки 1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки», — вынесла решение судья Коряковцева.
И.о. Ялуторовского межрайонного прокурора обратился в суд с заявлением о привлечении к административной ответственности арбитражного управляющего Дмитрия Ляпина по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ — неисполнение арбитражным управляющим, обязанностей о несостоятельности (банкротстве).
Ляпин при исполнении обязанностей конкурсного управляющего ПАО «ЯЛАЗ» нарушил требования пункта 1 статьи 61.22 закона, в части включения в ЕФРСБ сведений о пересмотре судебного акта по результатам рассмотрения заявления о привлечении субсидиарной ответственности по обязательствам должника.
Отчет конкурсного управляющего о своей деятельности и результатах производства был предоставлен позже установленного срока на 1 день. В ходе проверки было установлено, что Ляпин не выполнил обязанность по соблюдению порядка подготовки отчета конкурсного управляющего об использовании денежных средств должника.
При таких обстоятельствах, проанализировав бездействия арбитражного управляющего по представленным материалам, суд пришел к выводу о наличии субъективной стороны вменяемого правонарушения.
«Поскольку доказательств наличия отягчающих административную ответственность в материалы дела не представлено, суд считает необходимым назначить арбитражному управляющему административное наказание в виде предупреждения, которое признается судом справедливым и достаточным для целей административного наказания, установленных КоАП РФ», — постановил Арбитражный суд Тюменской области.
Департамента строительства, архитектуры и земельных отношений администрации Салехарда обратился с иском к Тюменскому научному центру Сибирского отделения Российской академии наук. Вопрос был академический, а скорее экологический — департамент просил обязать академию ликвидировать несанкционированную свалку.
Ответчик не согласился с иском, он полагал, что для земельного участка установлено разрешенное использование — производственная деятельность, код 6.0, и в силу разрешенного использования на нем могут находится доски, различные металлический конструкции, разукомплектованные автомобили. Кроме того не имеется достаточных оснований полагать, что отходы размещены ответчиком, поскольку на данном участке находятся также строения, которые не принадлежат центру.
Истец не согласился с доводами ответчика, как и суд. Фактические обстоятельства дела свидетельствуют о том, что ответчику в постоянное бессрочное пользование предоставлены засоренные местные земельные участки.
А потому суд удовлетворил иск в полном объеме и обязал центр навести порядок.