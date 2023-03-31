Арбитражи марта: битая Infiniti, гора мусора и дело арбитражного управляющего

Но несогласие с решением финансового уполномоченного послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском. Возражая против исковых требований, ответчик указывает на то, что он исполнил обязательства по договору в полном объеме. Ответчик также считает, что расходы на оценку не могут быть признаны необходимыми, поскольку были понесены до вынесения финансовым уполномоченным решения по существу обращения потребителя.