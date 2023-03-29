К концу апреля авиабилеты из Тюмени в Сочи и Баку подорожают почти в 1,5 раза. Скрин

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Если в начале апреля авиабилет из Рощино в Баку (прямой рейс) стоит от 10 448 рублей, то к 28 числу стоимость увеличивается до 16 тысяч. На 3 мая цена вырастет ещё выше, до 21 тысяч рублей.
При вылете из Тюмени в Сочи в начале апреля билеты стоят 6-7 тысяч рублей. В конце апреля уже 10-11 тысяч.
Ранее «Наш город» сообщал, что на майские праздники тюменцы могут улететь прямым рейсом в Шри-Ланку (Коломбо), Турцию (Стамбул), ОАЭ (Дубай) и Сочи.