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К концу апреля авиабилеты из Тюмени в Сочи и Баку подорожают почти в 1,5 раза. Скрин

29 марта 2023, 13:33
Фото: 1MI

Авиабилеты из Тюмени в Сочи и Баку подорожают почти на 50% к концу апреля

По данным сервиса Яндекс.Касса, к концу апреля почти в 1,5 раза вырастут цены на авиабилеты из Тюмени в Сочи и Баку. Скорее всего, это связанно с майскими праздниками.

Если в начале апреля авиабилет из Рощино в Баку (прямой рейс) стоит от 10 448 рублей, то к 28 числу стоимость увеличивается до 16 тысяч. На 3 мая цена вырастет ещё выше, до 21 тысяч рублей.

При вылете из Тюмени в Сочи в начале апреля билеты стоят 6-7 тысяч рублей. В конце апреля уже 10-11 тысяч.

Ранее «Наш город» сообщал, что на майские праздники тюменцы могут улететь прямым рейсом в Шри-Ланку (Коломбо), Турцию (Стамбул), ОАЭ (Дубай) и Сочи. 

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Погода в Тюмени#Майские праздники#Праздники#Корпоративные праздники#Покупка#Покупка-продажа#Александр Мязин
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