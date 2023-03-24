На майские праздники из Тюмени можно улететь в Шри-Ланку, Турцию и Дубай

В Коломбо (Шри-Ланку) можно улететь в первых числах мая за 35 – 42 тысячи рублей. При этом в марте билеты можно купить за 30 тысяч. В Сочи уже за 10 – 11 тысяч. Цена билетов в крупный курортный город России начинает увеличиваться при бронировании на 2, 5 и 6 мая.