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На майские праздники из Тюмени можно улететь в Шри-Ланку, Турцию и Дубай

24 марта 2023, 11:47
Фото: 1MI

Куда улететь прямым рейсом на майские праздники из Тюмени

На майские праздники тюменцы могут улететь прямым рейсом в Шри-Ланку (Коломбо), Турцию (Стамбул), ОАЭ (Дубай) и Сочи. По данным сервиса Яндекс.Касса, цены на билеты в эти дни уже начинает расти.

В Коломбо (Шри-Ланку) можно улететь в первых числах мая за 35 – 42 тысячи рублей. При этом в марте билеты можно купить за 30 тысяч. В Сочи уже за 10 – 11 тысяч. Цена билетов в крупный курортный город России начинает увеличиваться при бронировании на 2, 5 и 6 мая.

Если вы решили улететь на майские праздники в Дубай, то уже сейчас билеты стоит около 30 – 32 тысяч. В обычные дни можно улететь в ОАЭ из Тюмени за 20 – 25 тысяч.

Ранее «Наш город» сообщал, что в апреле существенно подешевеют билеты на авиарейс Тюмень – Новосибирск (до 6 020 рублей).

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#Александр Мязин
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