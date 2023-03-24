На майские праздники из Тюмени можно улететь в Шри-Ланку, Турцию и Дубай

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В Коломбо (Шри-Ланку) можно улететь в первых числах мая за 35 – 42 тысячи рублей. При этом в марте билеты можно купить за 30 тысяч. В Сочи уже за 10 – 11 тысяч. Цена билетов в крупный курортный город России начинает увеличиваться при бронировании на 2, 5 и 6 мая.
Если вы решили улететь на майские праздники в Дубай, то уже сейчас билеты стоит около 30 – 32 тысяч. В обычные дни можно улететь в ОАЭ из Тюмени за 20 – 25 тысяч.
Ранее «Наш город» сообщал, что в апреле существенно подешевеют билеты на авиарейс Тюмень – Новосибирск (до 6 020 рублей).