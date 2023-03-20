Продлен срок действия прав, истекших в этом и прошлом годах

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
«Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлен на три года», — заявил министр МВД.
Однако в ГИБДД по Тюменской области сообщили, что о продлении водительских прав было известно еще в прошлом году.
«В 2022 году сообщалось, что водители могут не спешить с обновлением прав, они будут действовать еще 3 года, аналогичная ситуация с правами, срок действия которых истекает в этом году», — сообщила «Нашему городу» руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной ГИБДД Анжела Борисова.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тобольске девятнадцатилетний бесправник приехал сдавать теоретический экзамен в ГИБДД на автомобиле ВАЗ 2107 с подложными госномерами и был отстранён от управления транспортным средством