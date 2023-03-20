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Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Продлен срок действия прав, истекших в этом и прошлом годах

20 марта 2023, 12:47
Фото: 1MI

МВД продлило срок действия прав, истекших в 2022 и 2023 годах

Сегодня в ходе на расширенной коллегии МВД России Владимир Колокольцев сообщил о том, что права граждан, срок действия которых ограничивается 2022 или 2023 годом продлены еще на 3 года.
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Тюмень
«Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлен на три года», — заявил министр МВД.

Однако в ГИБДД по Тюменской области сообщили, что о продлении водительских прав было известно еще в прошлом году.

«В 2022 году сообщалось, что водители могут не спешить с обновлением прав, они будут действовать еще 3 года, аналогичная ситуация с правами, срок действия которых истекает в этом году», — сообщила «Нашему городу» руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной ГИБДД Анжела Борисова.
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тобольске девятнадцатилетний бесправник приехал сдавать теоретический экзамен в ГИБДД на автомобиле ВАЗ 2107 с подложными госномерами и был отстранён от управления транспортным средством

#Алиса Вернер#Водительские права#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги#ГИБДД#Тюмень#Тюменская область
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