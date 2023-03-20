Продлен срок действия прав, истекших в этом и прошлом годах

МВД продлило срок действия прав, истекших в 2022 и 2023 годах

Сегодня в ходе на расширенной коллегии МВД России Владимир Колокольцев сообщил о том, что права граждан, срок действия которых ограничивается 2022 или 2023 годом продлены еще на 3 года.

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