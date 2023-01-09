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Более 5 000 тюменцев получили водительское удостоверение в 2022 году

Сегодня, 13:25
Фото: 1MI

Около 5 000 тюменцев в 2022 году получили водительское удостоверение

В 2022 году водительское удостоверение получили 5 328 тюменцев, сообщает пресс-служба ГИБДД. Все они прошли обучение в автошколах на транспортные средства разных категорий.

При этом обучаемость водителей ухудшилась.

«53 автошколы в регионе занимаются обучением водителей для получения права управления транспортом. В Госавтоинспекции констатируют, что в 2022-м году кандидаты в водители стали хуже сдавать как теоретический, так и практический экзамен. Теорию с первого раза сдают 36 % курсантов, практическое вождение – только 9,6 %», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Отмечается, что тюменские водители со стажем за рулем до 2-х лет в прошлом году совершили 149 ДТП, в них погибли 3 человека.

Ранее «Наш город» сообщал, что за первые 8 дней 2023 года в регионе произошло 38 ДТП (в 2022 - 41), 2 человека погибли.

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