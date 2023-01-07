В ДТП на трассе погиб водитель, двое взрослых и двое детей — ранены

Ранее «Наш город» сообщал о том, что «Ниссан» и «Дэу» столкнулись вчера в 23:11 на 58-м километре автодороги Тюмень-Омск. По предварительным данным, водитель «Ниссана», поворачивая, не пропустил «Дэу», ехавший со встречного направления.