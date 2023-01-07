В ДТП на трассе погиб водитель, двое взрослых и двое детей — ранены

В ГИБДД по Тюменской области сообщают, что участники аварии пострадали в результате лобового столкновения.
«По предварительным данным, 62-летний водитель „Рено“ выехал на встречную полосу, где влетел в движущийся по своей полосе „Ниссан“, в котором ехала семья из Тобольска: 37-летняя мама-водитель, отец и с две их дочери 8-ми и 16-ти лет», — сообщают в ГИБДД.
Все четверо, находившихся в «Ниссане» получили различные травмы, они находятся на обследовании в больнице. Водитель «Рено» погиб.
Обстоятельства ДТП выясняются. В ГИБДД по Тюменской области сообщают, что сейчас движение на федеральной автодороге не ограничено.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что «Ниссан» и «Дэу» столкнулись вчера в 23:11 на 58-м километре автодороги Тюмень-Омск. По предварительным данным, водитель «Ниссана», поворачивая, не пропустил «Дэу», ехавший со встречного направления.