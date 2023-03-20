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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Юный тоболяк приехал сдавать экзамен в ГИБДД на автомобиле с подложными номерами

20 марта 2023, 08:54
Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области молодого бесправника наказали за подложные госномера

В Тобольске девятнадцатилетний бесправник приехал сдавать теоретический экзамен в ГИБДД на автомобиле ВАЗ 2107 с подложными госномерами и был отстранён от управления транспортным средством, сообщают в пресс-службе регионального ГИБДД.

Соответственно, домой без личного транспорта тоболяк не доехал, экзамен тоже не сдал.

Парень пояснил, что положные номера с тремя семечками он повесил ради красоты. Его привлёкли к административной отвественностт, в том числе и за езду на автомобиле без водительских прав.

Ранее «Наш город» сообщал, что сотрудники ГИБДД массово тормозили тойоты с «красивыми номерами» и заставляли их снять тонировку. Горожане отметили тг-канале областного ГИБДД, что под раздачу попала вся тюменская элита.

 

Тюменские сотрудники ГИБДД массово тормозят «Тойоты» с «красивыми номерами». Фото
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#Елена Чебоксарова#Автомобилисты#Безопасность на дорогах#Водители#Общество#ГИБДД
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