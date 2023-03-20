Юный тоболяк приехал сдавать экзамен в ГИБДД на автомобиле с подложными номерами

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Соответственно, домой без личного транспорта тоболяк не доехал, экзамен тоже не сдал.
Парень пояснил, что положные номера с тремя семечками он повесил ради красоты. Его привлёкли к административной отвественностт, в том числе и за езду на автомобиле без водительских прав.
Ранее «Наш город» сообщал, что сотрудники ГИБДД массово тормозили тойоты с «красивыми номерами» и заставляли их снять тонировку. Горожане отметили тг-канале областного ГИБДД, что под раздачу попала вся тюменская элита.