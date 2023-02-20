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В Тюмени ищут риэлтора на зарплату 500 тысяч рублей

20 февраля 2023, 03:46
Фото: 1MI

В Тюмени ищут риэлтора на зарплату в полмиллиона рублей

В Тюмени открыли вакансию специалиста по продаже новостроек и эксклюзивных объектов недвижимости с заработной платой от 200 до 500 тысяч рублей. Предложение о работе опубликовано на портале HeadHunter.
Сюжет
Тюмень

В объявлении указано, что будущий кандидат на данную должность должен иметь опыт работы не менее трех-шести лет, навыки по работе с заявками от покупателей жилья и продаже эксклюзивных объектов недвижимости. Возможно временное оформление и подработка сменами по 4-6 часов.

Также в Тюмени ищут сопроводителя отдела продаж с опытом работы от 1 года до 3 лет, менеджера по продаже загородной недвижимости и стажера в отдел продаж новостроек на заработную плату от 250 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на сегодняшний день зарегистрировано более трех тысяч безработных. С начала года в органы службы занятости обратились более 3,6 тысяч человек, 1,4 тысячи из них были трудоустроены.

В Тюменской области не хватает строителей и продавцов
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