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Риэлторы

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Спрос на услуги риэлторов в Тюмени вырос за год в пять раз
Тюменцы стали чаще пользоваться услугами по подбору и оценке недвижимости. Эксперты рассказали, как не прогадать и выбрать грамотного специалиста.
20 июня, 09:49
Самый молодой мэр России уехал из Югры и устроился на работу в Тюмени. Кем?
Самый молодой мэр России Александр Старжинский теперь будет работать в Тюмени. Правда, в сфере далекой от политики — в отрасли недвижимости. Экс-глава югорского поселка Половинки устроился на работу риэлтором. Об этом он сообщил в соцсетях.
27 мая, 04:52
2023
Тюменские риэлторы рассказали, в каких СНТ можно получить городскую прописку
Спрос на дачи в Тюмени по прежнему не падает. При поиске участков, тюменцы нередко просят найти СНТ, в которых можно обзавестись городской пропиской.
22 ноября 2023, 02:47
Обманутая аферистами тюменская пенсионерка поделилась бедой с Андреем Малаховым
10 ноября 2023, 03:51
В Тюмени придумали, как дороже и быстрее продать квартиру
Отзывы о такой услуге положительные — даже небольшие изменения в интерьере помогают ускорить процесс продажи и повышают ее цену.
22 августа 2023, 13:06
В Тюмени ищут риэлтора на зарплату 500 тысяч рублей
В Тюмени открыли вакансию специалиста по продаже новостроек и эксклюзивных объектов недвижимости с заработной платой от 200 до 500 тысяч рублей. Предложение о работе опубликовано на портале HeadHunter.
20 февраля 2023, 03:46

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