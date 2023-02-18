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В Тюменской области не хватает строителей и продавцов

18 февраля 2023, 06:00
Фото: 1MI

В Тюменской области больше всего вакансий открыто в строительстве и торговле

Власти Тюменской области озвучили число зарегистрированных безработных граждан. По данным на 16 февраля, в регионе в поиске работы находятся чуть более трех тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,43%.
Сюжет
Тюмень

За первый полтора месяца этого года в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось более 3,6 тысяч человек. 1,4 тюменцев были трудоустроены.

По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, на сегодняшний день в регионе открыты 19,2 тысячи вакансий. Больше всего предложение отмечено в строительстве и торговле, отраслях сельского хозяйства, обрабатывающего производства, здравоохранении.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год средние предлагаемые работодателями зарплаты увеличились на 6,3 тысяч рублей. Сегодня средний доход, указанный в опубликованных вакансиях, составляет 60,4 тысячи рублей.

В Тюменской области за год зарплаты выросли на 6 тысяч рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Вакансии#Безработица#Безработные#Департамент труда и занятости населения#Работа#Тюмень#Тюменская область
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