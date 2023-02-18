В Тюменской области не хватает строителей и продавцов

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За первый полтора месяца этого года в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось более 3,6 тысяч человек. 1,4 тюменцев были трудоустроены.
По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, на сегодняшний день в регионе открыты 19,2 тысячи вакансий. Больше всего предложение отмечено в строительстве и торговле, отраслях сельского хозяйства, обрабатывающего производства, здравоохранении.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год средние предлагаемые работодателями зарплаты увеличились на 6,3 тысяч рублей. Сегодня средний доход, указанный в опубликованных вакансиях, составляет 60,4 тысячи рублей.