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Погибшего на СВО бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в тюменском селе

15 февраля 2023, 12:31
Фото: vikulovo72.ру

В тюменском селе похоронили погибшего на территории Украины вагнеровца

На СВО погиб тюменец Николай Расковалов. По данным сайта vikulovo72.ру, всё произошло 9 января. Его похоронили в селе Викулово. Известно, что он служил в составе ЧВК «Вагнер» добровольцем.
«Рос и учился в селе Викулово. После окончания 9 класса Викуловской школы №2 продолжил обучение в Викуловском училище, получил специальность слесаря по ремонту сельскохозяйственной техники. Повидал много мест в России, потому как в разное время трудился в основном в строительной сфере», - отмечается в некрологе на сайте vikulovo72.ру.

Николай Расковалов был удостоен медали «За отвагу», чёрного креста «За отвагу и мужество».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени простились с 38-летним добровольцем, погибшим на Украине Тимофеем Быковым. Смертельное ранение он получил 1 января 2023 года. 

В Тюмени простились с 38-летним добровольцем, погибшим на Украине
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#Общество#Тюменцы#Происшествия#Военные#Работа#Погода#Похороны#Дороги
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