Погибшего на СВО бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в тюменском селе

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
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Updated Сегодня, 12:44
«Рос и учился в селе Викулово. После окончания 9 класса Викуловской школы №2 продолжил обучение в Викуловском училище, получил специальность слесаря по ремонту сельскохозяйственной техники. Повидал много мест в России, потому как в разное время трудился в основном в строительной сфере», - отмечается в некрологе на сайте vikulovo72.ру.
Николай Расковалов был удостоен медали «За отвагу», чёрного креста «За отвагу и мужество».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени простились с 38-летним добровольцем, погибшим на Украине Тимофеем Быковым. Смертельное ранение он получил 1 января 2023 года.