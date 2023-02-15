Погибшего на СВО бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в тюменском селе

В тюменском селе похоронили погибшего на территории Украины вагнеровца

На СВО погиб тюменец Николай Расковалов. По данным сайта vikulovo72.ру, всё произошло 9 января. Его похоронили в селе Викулово. Известно, что он служил в составе ЧВК «Вагнер» добровольцем.