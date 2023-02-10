В Тюмени простились с 38-летним добровольцем, погибшим на Украине

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:37
38-летний уроженец Лабытнанги принимал участие в СВО в качестве добровольца с ноября 2022 года. Смертельное ранение он получил 1 января 2023 года. Похороны военного состоялись 9 февраля в Тюмени, на Аллее Славы на Червишевском кладбище.
Ранее «Наш Город» писал, что 8 февраля в селе Аромашево прошли похороны 28-летнего Дениса Марчихина, погибшего в зоне СВО. В Упоровском районе в этот же день простились с 24-летним бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Поповым.