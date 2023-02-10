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Published Сегодня, 08:35

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Updated Сегодня, 08:37

В Тюмени простились с 38-летним добровольцем, погибшим на Украине

10 февраля 2023, 08:35
Фото: русские матери

38-летний тюменец погиб на Украине

В Тюмени накануне прошла церемония прощания с Тимофеем Быковым, погибшим в ходе специальной военное операции на Донбассе.
Сюжет
Тюмень

38-летний уроженец Лабытнанги принимал участие в СВО в качестве добровольца с ноября 2022 года. Смертельное ранение он получил 1 января 2023 года. Похороны военного состоялись 9 февраля в Тюмени, на Аллее Славы на Червишевском кладбище.

Ранее «Наш Город» писал, что 8 февраля в селе Аромашево прошли похороны 28-летнего Дениса Марчихина, погибшего в зоне СВО. В Упоровском районе в этот же день простились с 24-летним бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Поповым.

 

На Донбассе погиб 24-летний тюменец, боец ЧВК «Вагнер»
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#Валентина Бурнашева#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Военные травмы#Похороны#Новости тюмени#Общество#Тюмень#Тюменская область
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