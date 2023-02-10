В Тюмени простились с 38-летним добровольцем, погибшим на Украине

38-летний уроженец Лабытнанги принимал участие в СВО в качестве добровольца с ноября 2022 года. Смертельное ранение он получил 1 января 2023 года. Похороны военного состоялись 9 февраля в Тюмени, на Аллее Славы на Червишевском кладбище.