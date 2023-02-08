Тюменские сотрудники ГИБДД массово тормозят «Тойоты» с «красивыми номерами». Фото

Ранее «Наш город» сообщал, что инспекторы за 10 месяцев 2022 года выписали более 3 тысяч требований об удалении тонировки. Всего было выявлено около 23 тысяч нарушений, связанных с недостаточной светопропускаемостью стекол. Водителей просят снять темную пленку. Если он соглашается, то выполняет рекомендацию, получает штраф в 500 рублей и едет дальше. Если же водитель протестует против снятия пленки, то получает штраф и требование вернуть стеклам, установленный законом вид. Требование на устранение тонировки может быть выписано на строк от 3 до 10 дней, но чаще выписывают на 3 дня, если водитель требование не исполнил, то на него составляется протокол и дело передается в суд.