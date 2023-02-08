Тюменские сотрудники ГИБДД массово тормозят «Тойоты» с «красивыми номерами». Фото

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Первый случай произошел утром с 45-летний мужчиной на «Камри» (номер 555). Ему приходилось это делать уже 14 раз. Мужчина регулярно отказывается от получения требования и предпочитает послушно снять пленку с автомобиля
Уже днём инспекторы ГИБДД остановили 27-летнего водителя на «Тойота Лэнд Крузер» с номерами ААА. Он уже седьмой раз снимает тонировку.
29-летний водитель другой «Тойоты» не стал сегодня снимать плёнку. На него составлен административный материал и выдано требование об устранении недостатков, согласно которому он должен в течение 10-ти дней снять тонировочную пленку. Автомобилист пояснил, что будет снимать тонировку в специализированном центре, так как опасается поцарапать стекла.
«Это уже пятый штраф от ДПС за нарушение правил светопропускаемости стекол данного автомобиля. нарушение выявлено автоинспекторами полка ДПС на 42-м километре автодороги Тюмень – Омск», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Сегодняшний рейд сотрудников ДПС вызвал интерес среди подписчиков тг-канала «ГИБДД Тюменской области».
«Прям вся элита Тюмени попала под раздачу! Им это реально не страшно! Завтра они все будут тонированы», - отметил пользователей Сергей в тг-канале «ГИБДД Тюменской области».
Ранее «Наш город» сообщал, что инспекторы за 10 месяцев 2022 года выписали более 3 тысяч требований об удалении тонировки. Всего было выявлено около 23 тысяч нарушений, связанных с недостаточной светопропускаемостью стекол. Водителей просят снять темную пленку. Если он соглашается, то выполняет рекомендацию, получает штраф в 500 рублей и едет дальше. Если же водитель протестует против снятия пленки, то получает штраф и требование вернуть стеклам, установленный законом вид. Требование на устранение тонировки может быть выписано на строк от 3 до 10 дней, но чаще выписывают на 3 дня, если водитель требование не исполнил, то на него составляется протокол и дело передается в суд.