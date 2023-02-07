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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Когда тюменцы будут отдыхать в феврале и марте

7 февраля 2023, 06:18
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, на какие дни в феврале и марте выпадают праздничные выходные

Жители региона уже с нетерпение ждут февральских и мартовских праздников. В этом году 23 февраля мы сможет праздновать целых 4 дня, а вот для того, чтобы отметить Международный женский день выделили лишь один выходной.
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Тюмень

Длительные выходные в честь 23 февраля нельзя назвать неравенством или фактом обделения женщин выходным. Из-за того, что в новогодние праздники мы уже 9 числа сидели на рабочих местах, один из дней перенесли на 24 февраля. А потому в феврале мы будем отдыхать четыре дня — с 23 по 26.

На март никаких переносов не было. Второй новогодний выходной вынесли в май. А потому 7 и 9 марта все будут работать. Остаться дома и посвятить себя празднику дамы смогут лишь 8 марта.

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Ранее «Наш город» сообщал о прогнозе погоды на март. Известно, что особого потепления не будет, однако и морозов ждать не стоит.

#Алиса Вернер#Тюменская область#Тюмень#Жалоба#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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