Когда тюменцы будут отдыхать в феврале и марте

Длительные выходные в честь 23 февраля нельзя назвать неравенством или фактом обделения женщин выходным. Из-за того, что в новогодние праздники мы уже 9 числа сидели на рабочих местах, один из дней перенесли на 24 февраля. А потому в феврале мы будем отдыхать четыре дня — с 23 по 26.