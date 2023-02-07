Когда тюменцы будут отдыхать в феврале и марте

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Длительные выходные в честь 23 февраля нельзя назвать неравенством или фактом обделения женщин выходным. Из-за того, что в новогодние праздники мы уже 9 числа сидели на рабочих местах, один из дней перенесли на 24 февраля. А потому в феврале мы будем отдыхать четыре дня — с 23 по 26.
На март никаких переносов не было. Второй новогодний выходной вынесли в май. А потому 7 и 9 марта все будут работать. Остаться дома и посвятить себя празднику дамы смогут лишь 8 марта.
Ранее «Наш город» сообщал о прогнозе погоды на март. Известно, что особого потепления не будет, однако и морозов ждать не стоит.