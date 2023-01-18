Эксперт посоветовала для снижения веса после праздников использовать разгрузочные дни

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
По словам специалиста, не стоит в погоне за стройностью устанавливать жесткие ограничения в еде, так как они могут привести к срыву и дополнительному набору веса. Однако стоит обратить внимание на разгрузочные дни, для проведения которых желательно предварительно проконсультироваться с врачом на предмет противопоказаний. Об этом пишет Pravda.Ru.
Козлачкова отметила, что разгрузочные дни могут быть кефирными или молочными — в течение дня нужно будет выпивать через каждые два часа, соответственно, по одному стакану кефира или молока. Таким образом, общая калорийность всех дневных приемов пищи составит не более 900 ккал.
Также можно делать мясные разгрузочные дни, когда в день полагается съедать не более полукилограмма нежирного отварного мяса или рыбы, которые можно дополнить овощным гарниром. Кроме того, разрешается пить чай и кофе без сахара в течение дня. Еще разгрузочные дни могут быть фруктово-овощными (1,5 кг свежих яблок или овощей в пять-шесть приемов пищи), творожными (500-600 граммов творога в день) и творожно-кефирными (500 граммов творога в сочетании с одним литром нежирного кефира).
Еще можно устроить день смузи — на фруктовых или овощных пюре, которые помогут мягко очистить кишечник. Одна порция смузи — 300 мл, при этом можно брать разные сочетания фруктов и ягод, а в течение дня хорошо будет пить воду и зеленый чай.
Нутрициолог напомнила, что основным правилом проведения разгрузочного дня является дробное питание — необходимо разделить весь дневной объем пищи на пять-шесть приемов, при этом последний прием пищи должен быть не позднее, чем за пару часов до отхода ко сну.
Если же необходимо быстро уменьшить объемы тела, для этого подойдет экспресс-метод похудения за три дня. Суть этого метода в выведении лишней жидкости из организма. При этом еда должна быть несоленой и нежирной, а в течение этих трех дней рекомендуется пить больше воды или зеленого чая, подытожила Ирина Колзлачкова.