Эксперт посоветовала для снижения веса после праздников использовать разгрузочные дни

Также можно делать мясные разгрузочные дни, когда в день полагается съедать не более полукилограмма нежирного отварного мяса или рыбы, которые можно дополнить овощным гарниром. Кроме того, разрешается пить чай и кофе без сахара в течение дня. Еще разгрузочные дни могут быть фруктово-овощными (1,5 кг свежих яблок или овощей в пять-шесть приемов пищи), творожными (500-600 граммов творога в день) и творожно-кефирными (500 граммов творога в сочетании с одним литром нежирного кефира).