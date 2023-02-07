Стоит ли тюменцам ожидать морозов в марте

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Солнцем март, по прогнозам синоптиков, Тюмень не озарит. Большую часть месяца будет облачно, да еще и с осадками.
Первая неделя первого весеннего месяца будет теплой — столбики термометров будут показывать от -3 до -4 градусов. Но к воскресенью резко похолодает до -11.
Вторая неделя будет значительно холоднее первой, каждый день ожидается около -11 градусов, а в выходные вовсе похолодает до -13 и -14 соответственно.
В две последние недели месяца будет отмечаться потепление. Вероятно, что, выглядывающее из-за облаков весеннее солнце сможет прогреть воздух и до нуля градусов. Однако синоптики не спешат дарить тюменцам такие теплые ожидания и даже в малооблачные дни обещают -1.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня на нескольких улицах в Тюмени запланировано отключение светофоров. Из-за плановых работ светофоры могут отключить на перекрёстке улиц Авторемонтной и Механизаторов, Ямской и Бакинских Комиссаров, Аккумуляторной и Ямской, а также пересечении улиц Барнаульской и Бакинских Комиссаров.