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Posted Сегодня, 04:12

Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

Стоит ли тюменцам ожидать морозов в марте

7 февраля 2023, 04:12
Фото: 1MI

Синоптики поделились предварительным прогнозом погоды на март в Тюмени

По данным сервиса gismeteo погода в марте не порадует теплотой, но и не омрачит настроение холодом. Температура останется в рамках 11 и 1 градусов со знаком «минус».
Сюжет
Весна

Солнцем март, по прогнозам синоптиков, Тюмень не озарит. Большую часть месяца будет облачно, да еще и с осадками.
Первая неделя первого весеннего месяца будет теплой — столбики термометров будут показывать от -3 до -4 градусов. Но к воскресенью резко похолодает до -11.

Вторая неделя будет значительно холоднее первой, каждый день ожидается около -11 градусов, а в выходные вовсе похолодает до -13 и -14 соответственно.

В две последние недели месяца будет отмечаться потепление. Вероятно, что, выглядывающее из-за облаков весеннее солнце сможет прогреть воздух и до нуля градусов. Однако синоптики не спешат дарить тюменцам такие теплые ожидания и даже в малооблачные дни обещают -1.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня на нескольких улицах в Тюмени запланировано отключение светофоров. Из-за плановых работ светофоры могут отключить на перекрёстке улиц Авторемонтной и Механизаторов, Ямской и Бакинских Комиссаров, Аккумуляторной и Ямской, а также пересечении улиц Барнаульской и Бакинских Комиссаров.

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