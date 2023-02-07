Стоит ли тюменцам ожидать морозов в марте

Солнцем март, по прогнозам синоптиков, Тюмень не озарит. Большую часть месяца будет облачно, да еще и с осадками.

Первая неделя первого весеннего месяца будет теплой — столбики термометров будут показывать от -3 до -4 градусов. Но к воскресенью резко похолодает до -11.