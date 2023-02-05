В Тюменской области назвали самые аварийные участки федеральных трасс

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Здесь произошло двадцать три аварии, погибли пять человек, около сорока получили травмы.
Ряд мер для стабилизации аварийной обстановки уже предприняты - установлены информационные щиты, дорожные знаки. В ближайшее время на участках появятся «шериф-балки», имитирующие присутствие патрульного автомобиля ДПС.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером на федеральной трассе Тюмень – Омск под Заводоуковском произошло смертельное ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. В результате аварии погиб водитель легковушки.