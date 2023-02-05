В Тюменской области назвали самые аварийные участки федеральных трасс

На трассах Тюменской области сократилось число участков с риском ДТП

На автодорогах Тюменской области стало меньше участков с высоким риском дорожно-транспортных происшествий. В 2022 году самыми опасными для водителей стали два участка на трассе Курган — Тюмень (на 191-м и на 192-м км), три участка на автодороге Тюмень — Омск (на 12-м, 37-м и на 68-м км).

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