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Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

В Тюменской области назвали самые аварийные участки федеральных трасс

5 февраля 2023, 03:28
Фото: ГИБДД

На трассах Тюменской области сократилось число участков с риском ДТП

На автодорогах Тюменской области стало меньше участков с высоким риском дорожно-транспортных происшествий. В 2022 году самыми опасными для водителей стали два участка на трассе Курган — Тюмень (на 191-м и на 192-м км), три участка на автодороге Тюмень — Омск (на 12-м, 37-м и на 68-м км).
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ДТП

Здесь произошло двадцать три аварии, погибли пять человек, около сорока получили травмы.

Ряд мер для стабилизации аварийной обстановки уже предприняты - установлены информационные щиты, дорожные знаки. В ближайшее время на участках появятся «шериф-балки», имитирующие присутствие патрульного автомобиля ДПС.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером на федеральной трассе Тюмень – Омск под Заводоуковском произошло смертельное ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. В результате аварии погиб водитель легковушки.

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#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Происшествия#Тюмень#Авария#ГИБДД#Водители#Безопасность на дорогах#Дороги
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