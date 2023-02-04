Тюменец, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, попал в ДТП. Видео

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Как выяснилось, за рулем легкового автомобиля находился 24-летний житель Заводоуковска, ранее лишенный прав за пьяное вождение. В этот раз от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
В момент аварии в легковушке находились трое пассажиров — двое молодых людей и 16-летняя девушка. В результате дорожно-транспортного происшествия юная тюменка получила травмы позвоночника. Водитель и остальные пассажиры не пострадали.
Теперь бесправнику грозит уголовная ответственность. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в четверг вечером на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Под колеса большегруза въехала легковушка. Погиб 60-летний водитель легкового автомобиля.