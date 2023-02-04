Тюменец, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, попал в ДТП. Видео

В Тюменской области погоня за водителем-бесправником закончилась ДТП

Серьезным ДТП с пострадавшими закончилась сегодня ночью погоня в селе Аромашево сотрудников ГИБДД за водителем Lada, не остановившимся по их требованию. Автовладелец не справился с управлением и врезался в дорожный знак.

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