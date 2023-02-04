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Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Тюменец, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, попал в ДТП. Видео

4 февраля 2023, 05:36
Фото: ГИБДД

В Тюменской области погоня за водителем-бесправником закончилась ДТП

Серьезным ДТП с пострадавшими закончилась сегодня ночью погоня в селе Аромашево сотрудников ГИБДД за водителем Lada, не остановившимся по их требованию. Автовладелец не справился с управлением и врезался в дорожный знак.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

Как выяснилось, за рулем легкового автомобиля находился 24-летний житель Заводоуковска, ранее лишенный прав за пьяное вождение. В этот раз от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В момент аварии в легковушке находились трое пассажиров — двое молодых людей и 16-летняя девушка. В результате дорожно-транспортного происшествия юная тюменка получила травмы позвоночника. Водитель и остальные пассажиры не пострадали.

Теперь бесправнику грозит уголовная ответственность. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в четверг вечером на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Под колеса большегруза въехала легковушка. Погиб 60-летний водитель легкового автомобиля.

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб пенсионер из Курганской области
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#ДТП#Общество#Новости тюмени#Водители#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Тюмень#Авария#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Видео
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