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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Тюменцам запретили курить возле подъездов и ТРЦ

2 февраля 2023, 08:18
Фото: 1MI

Тюменцам запретили курить возле подъездов и на остановках

Жителям Тюменской области запретили курить в общественных местах. Ограничения касаются территорий у подъездов жилых домов, рядом с заведениями общепита, торговыми центрами, остановками общественного транспорта.
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Тюмень

Соответствующий законопроект приняли депутаты Тюменской областной Думы в ходе очередного заседания, пишет URA.RU.

«Запрещается курение табака и потребление никотинсодержащей продукции на расстоянии менее 15 метров от входов в подъезды многоквартирных домов. А также в автопавильонах остановочных пунктов и на расстоянии менее пяти метров от них, в пешеходных переходах, в местах на открытом воздухе на расстоянии менее пяти метров от входов в помещения бытовых услуг, торговли и общественного питания», — указано в принятом законопроекте.

Ранее «Наш Город» писал, что депутаты Тюменской облдумы сегодня проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Николая Руссу. Его отставку поддержали 39 парламентариев. Только один человек проголосовал против.

 

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Запреты#Тюменская областная Дума#Депутаты#Курение#Тюмень#Тюменская область
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