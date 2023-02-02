Тюменцам запретили курить возле подъездов и ТРЦ

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Соответствующий законопроект приняли депутаты Тюменской областной Думы в ходе очередного заседания, пишет URA.RU.
«Запрещается курение табака и потребление никотинсодержащей продукции на расстоянии менее 15 метров от входов в подъезды многоквартирных домов. А также в автопавильонах остановочных пунктов и на расстоянии менее пяти метров от них, в пешеходных переходах, в местах на открытом воздухе на расстоянии менее пяти метров от входов в помещения бытовых услуг, торговли и общественного питания», — указано в принятом законопроекте.
Ранее «Наш Город» писал, что депутаты Тюменской облдумы сегодня проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Николая Руссу. Его отставку поддержали 39 парламентариев. Только один человек проголосовал против.