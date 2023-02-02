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Published Сегодня, 05:40

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Updated Сегодня, 05:46

Руссу отказался от мандата из-за контрактов на строительство мостов

2 февраля 2023, 05:40
Фото: 1MI

Депутаты Тюменской облдумы лишили мандата Николая Руссу

Депутаты Тюменской областной Думы проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Николая Руссу. Отставка была принята практически единогласно на сегодняшнем заседании регионального парламента — «за» проголосовали 39 народных избранников, против- 1 человек.
Сюжет
Тюмень
Видео: 1MI

Глава фракции «Единой России» Андрей Артюхов пояснил, почему Николай Руссу принял решение досрочно покинуть кресло депутата.

«Мы очень долго разговаривали с Николаем Александровичем. Я его просил не торопиться с решением, но он сказал, что „Мостострой-11“ получил большие объемы работ по строительству мостов на участках БАМа на Дальнем Востоке. Он пояснил, что вместе с коллективом будет много времени проводить там. Поэтому решил, что будет неправильно, если он будет лишь числиться в областной думе, а по факту находиться в другом месте. Это обдуманное и взвешенное решение», — отметил Андрей Артюхов.

Ранее «Наш Город» писал, что Николай Руссу подал заявление о сложении полномочий в конце декабря 2022 года. Однако известно об этом стало лишь в двадцатых числах января. Довыборы на освободившееся место в облдуме пройдут 10 сентября 2023 года, в единый день голосования.

 

Депутаты рассмотрели заявление Николая Руссу о сложении полномочий
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменская областная Дума#Депутаты#Тюмень#Николай Руссу#Мостострой-11#Тюменская область#Видео
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