Руссу отказался от мандата из-за контрактов на строительство мостов

Ранее «Наш Город» писал, что Николай Руссу подал заявление о сложении полномочий в конце декабря 2022 года. Однако известно об этом стало лишь в двадцатых числах января. Довыборы на освободившееся место в облдуме пройдут 10 сентября 2023 года, в единый день голосования.