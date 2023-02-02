Руссу отказался от мандата из-за контрактов на строительство мостов

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Глава фракции «Единой России» Андрей Артюхов пояснил, почему Николай Руссу принял решение досрочно покинуть кресло депутата.
«Мы очень долго разговаривали с Николаем Александровичем. Я его просил не торопиться с решением, но он сказал, что „Мостострой-11“ получил большие объемы работ по строительству мостов на участках БАМа на Дальнем Востоке. Он пояснил, что вместе с коллективом будет много времени проводить там. Поэтому решил, что будет неправильно, если он будет лишь числиться в областной думе, а по факту находиться в другом месте. Это обдуманное и взвешенное решение», — отметил Андрей Артюхов.
Ранее «Наш Город» писал, что Николай Руссу подал заявление о сложении полномочий в конце декабря 2022 года. Однако известно об этом стало лишь в двадцатых числах января. Довыборы на освободившееся место в облдуме пройдут 10 сентября 2023 года, в единый день голосования.