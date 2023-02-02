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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Появились данные о состоянии пострадавшего при пожаре на Олимпийской

2 февраля 2023, 09:36
Фото: 1MI

Мужчина пострадал при пожаре на улице Олимпийской в Тюмени

Мужчина, которого спасатели вывели из горящей квартиры на улице Олимпийской, получил отравление продуктами горения. Об этом «Нашему городу» сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Напомним, пожар произошел в однокомнатной квартире на восьмом этаже многоквартирного дома. Сообщение о возгорании поступило около девяти часов вечера 1 февраля. По информации очевидцев, из полыхающего помещения спасатели вывели мужчину в обгоревшей одежде.

Как выяснилось, пострадавший отравился продуктами горения. Прибывшие на место медики осмотрели тюменца, оказали ему необходимую помощь и доставили в приемное отделение ОКБ № 2. После проведенных обследований мужчина отказался от госпитализации и покинул больницу.

Ранее «Наш город» писал, что, по предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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#Вера Романескул#Пожар#Новости#Тюменская область#Пострадавшие#Тюмень
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