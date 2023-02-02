Появились данные о состоянии пострадавшего при пожаре на Олимпийской

Как выяснилось, пострадавший отравился продуктами горения. Прибывшие на место медики осмотрели тюменца, оказали ему необходимую помощь и доставили в приемное отделение ОКБ № 2. После проведенных обследований мужчина отказался от госпитализации и покинул больницу.