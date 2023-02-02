Появились данные о состоянии пострадавшего при пожаре на Олимпийской

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Напомним, пожар произошел в однокомнатной квартире на восьмом этаже многоквартирного дома. Сообщение о возгорании поступило около девяти часов вечера 1 февраля. По информации очевидцев, из полыхающего помещения спасатели вывели мужчину в обгоревшей одежде.
Как выяснилось, пострадавший отравился продуктами горения. Прибывшие на место медики осмотрели тюменца, оказали ему необходимую помощь и доставили в приемное отделение ОКБ № 2. После проведенных обследований мужчина отказался от госпитализации и покинул больницу.
Ранее «Наш город» писал, что, по предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.