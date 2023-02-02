В Тюмени загорелось оборудование на кухне гриль-бара в центре города

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
На ликвидацию возгорания были направлены четыре единицы техники и восемнадцать сотрудников пожарно-спасательной службы. Общая площадь пожара составила один квадратный метр.
Во время происшествия никто не пострадал, но заведения было вынуждено временно приостановить работу. Вечером гриль-бар продолжил работу в штатном режиме.
В настоящее время причины возникновения огня устанавливаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской деревне Якуши вечером во вторник произошел пожар в частном жилом доме. В результате ЧП никто не пострадал, но здание сгорело полностью.