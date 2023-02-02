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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

В Тюмени загорелось оборудование на кухне гриль-бара в центре города

2 февраля 2023, 05:18
Фото: 1MI

В Тюмени на кухне гриль-бара в центре города произошел пожар

Пожар в тюменском гриль-баре, расположенном в центре города, произошел накануне. На кухне заведения загорелось электрооборудование, пояснили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.
Сюжет
Тюмень
Видео: 1MI

На ликвидацию возгорания были направлены четыре единицы техники и восемнадцать сотрудников пожарно-спасательной службы. Общая площадь пожара составила один квадратный метр.

Во время происшествия никто не пострадал, но заведения было вынуждено временно приостановить работу. Вечером гриль-бар продолжил работу в штатном режиме.

В настоящее время причины возникновения огня устанавливаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской деревне Якуши вечером во вторник произошел пожар в частном жилом доме. В результате ЧП никто не пострадал, но здание сгорело полностью.

 

В деревне под Тюменью сгорел жилой дом
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#Общество#Новости тюмени#Пожар#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#МЧС#Валентина Бурнашева#Видео
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