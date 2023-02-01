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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Арбитражи января: дом для баптистов, долг 1 млрд рублей, недобросовестные подрядчики

1 февраля 2023, 12:49
Фото: nashgorod.ru

Какие арбитражные дела разбирали в январе

За январь арбитражный суд Тюменской области рассмотрел дела о долге почти в 1 млрд рублей компании холдинга «Арсиб», о нарушении сроков работ во время строительства спорткомплекса в Онохино, о доме и земельном участке в Казанском, право собственности на которые перешли омским христианам-баптистам.
Сюжет
Тюмень

«Нефтянка» и долг в 27 млн рублей

Иск в Арбитражный суд подала компания «РН-Уватнефтегаз». Истец потребовал взыскать с московского ответчика ООО «Кавгаз» 27,3 млн рублей за невозвращенные давальческие материалы по договору на выполнение строительно-монтажных работ. 

В общий долг вошли эти материалы на сумму 13,2 млн рублей, а также неустойка за расторжение договора по вине ответчика в 14,1 млн рублей.

В этот раз сторонам удалось договориться мирно. «Кавгаз» вернул истцу материалы на 12 млн рублей, а оставшуюся сумму в 1,1 млн рублей истец погашает в счет обеспечительного платежа, который составлял чуть более 7 млн рублей.

Кроме того, по согласованию была снижена сумма неустойки за расторжение договора до 5,8 млн рублей. Эти деньги истец тоже берет из обеспечительного платежа. Стороны подписали мирное соглашение.

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Налоговая пытается взыскать почти 1 млрд рублей с компании холдинга «Арсиб»

Иск на 965,4 млн рублей УФНС подала к организации «Энки строй». Компанию пытаются признать банкротом.

Налоговики уже направляли иски в адрес этой же фирмы о взыскании 20 млн рублей в связи с банкротством другой компании холдинга «Арсиб», ООО «МеталлСтройТорг».

Такая сумма для «Энки строй» внушительная, ведь за 2021 год организация задекларировала доходы в 1,4 млрд рублей. Налоги на тот же год составляли 4,2 млн рублей. 

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Строительство спорткомплекса привело к арбитражному иску

«Управление капитального строительства» подало иск к АО «Тюменский проектно-изыскательский институт водного хозяйства» о взыскании штрафа и пени в размере 140 тысяч рублей.

Между сторонами был заключен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ для строительства спортивного комплекса в селе Онохино.

Заказчик должен был в течение 5 дней с момента заключения контракта передать подрядчику информацию и документы, необходимые для начала работы. Истец объяснил, что этот шаг выполнил в срок. Также он должен был предоставить расчетные нагрузки, но в срок этого сделать не смог.

За каждый факт нарушения срока подрядчику начислялся штраф в размере 5 тысяч рублей. Общая сумма штрафа составила 25 тысяч рублей. Истец просил взыскать еще и неустойку в размере 120 тысяч рублей. Но по решению суда с ответчика взыскали только 25 тысяч рублей штрафа, а в остальной части иска отказали. 

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Строительную компанию оштрафовали за незаконченный капремонт крыши

Следующее дело, рассмотренное тюменским арбитражным судом, возникло из-за ремонта крыш двух многоквартирных домов — подрядчик не доделал работу и «смылся».

Иск подал «Фонд капремонта Тюменской области» к организации ООО «Авантаж». Третьим лицом в деле числится МКУ «Служба заказчика и технического контроля за строительством
и ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства». Истец и ответчик заключили контракт на капремонт крыши в домах на ул. Народной, 10, и ул. Широтной, 163, стоимостью более 12 млн рублей.

Но когда на объекты пришли проверяющие, выяснилось, что ремонтные работы не закончены, и не ведутся. Истец направил предписание, но ответа не получил. Образовался штраф за срыв сроков в размере 1,2 млн рублей. Добровольно ответчик штраф не оплатил.

Суд решил взыскать с ООО «Авантаж» в пользу Фонда капремонта штраф в размере 1,2 млн рублей и расходы на госпошлину в 25 тысяч рублей. Это дело ударило по репутации ответчика - УФАС его включили в реестр недобросовестных подрядчиков на 3 года.

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Омские христиане-баптисты присвоили дом и земельный участок в Тюменской области

Централизованная религиозная организация «Объединение церквей евангельских христиан-баптистов Омской области» подала иск к администрации Казанского муниципального района. Цель иска — признать право собственности на жилой дом в п. Новоселезнево и земельный участок под ним.

Здание, расположенное по адресу п. Новоселезнево, ул. Ленина, 274, было передано Объединению церквей евангельских христиан-баптистов Омской и Тюменской областей бесплатно в безвозмездное пользование.

Истец утверждает, что пользуется этим помещением с 1996 года, несет расходы по его содержанию. К тому же, спорный жилой дом в реестре муниципальной собственности Казанского района не значится.

Согласно гражданскому кодексу, если лицо добросовестно владеет имуществом, не находящимся в собственности, в течение 15-ти лет, то он приобретает это право собственности. Ответчик не возражал, и теперь жилой дом вместе с земельным участком официально в собственности истца. 

 

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