Арбитражи января: дом для баптистов, долг 1 млрд рублей, недобросовестные подрядчики

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Иск в Арбитражный суд подала компания «РН-Уватнефтегаз». Истец потребовал взыскать с московского ответчика ООО «Кавгаз» 27,3 млн рублей за невозвращенные давальческие материалы по договору на выполнение строительно-монтажных работ.
В общий долг вошли эти материалы на сумму 13,2 млн рублей, а также неустойка за расторжение договора по вине ответчика в 14,1 млн рублей.
В этот раз сторонам удалось договориться мирно. «Кавгаз» вернул истцу материалы на 12 млн рублей, а оставшуюся сумму в 1,1 млн рублей истец погашает в счет обеспечительного платежа, который составлял чуть более 7 млн рублей.
Кроме того, по согласованию была снижена сумма неустойки за расторжение договора до 5,8 млн рублей. Эти деньги истец тоже берет из обеспечительного платежа. Стороны подписали мирное соглашение.
Иск на 965,4 млн рублей УФНС подала к организации «Энки строй». Компанию пытаются признать банкротом.
Налоговики уже направляли иски в адрес этой же фирмы о взыскании 20 млн рублей в связи с банкротством другой компании холдинга «Арсиб», ООО «МеталлСтройТорг».
Такая сумма для «Энки строй» внушительная, ведь за 2021 год организация задекларировала доходы в 1,4 млрд рублей. Налоги на тот же год составляли 4,2 млн рублей.
«Управление капитального строительства» подало иск к АО «Тюменский проектно-изыскательский институт водного хозяйства» о взыскании штрафа и пени в размере 140 тысяч рублей.
Между сторонами был заключен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ для строительства спортивного комплекса в селе Онохино.
Заказчик должен был в течение 5 дней с момента заключения контракта передать подрядчику информацию и документы, необходимые для начала работы. Истец объяснил, что этот шаг выполнил в срок. Также он должен был предоставить расчетные нагрузки, но в срок этого сделать не смог.
За каждый факт нарушения срока подрядчику начислялся штраф в размере 5 тысяч рублей. Общая сумма штрафа составила 25 тысяч рублей. Истец просил взыскать еще и неустойку в размере 120 тысяч рублей. Но по решению суда с ответчика взыскали только 25 тысяч рублей штрафа, а в остальной части иска отказали.
Следующее дело, рассмотренное тюменским арбитражным судом, возникло из-за ремонта крыш двух многоквартирных домов — подрядчик не доделал работу и «смылся».
Иск подал «Фонд капремонта Тюменской области» к организации ООО «Авантаж». Третьим лицом в деле числится МКУ «Служба заказчика и технического контроля за строительством
и ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства». Истец и ответчик заключили контракт на капремонт крыши в домах на ул. Народной, 10, и ул. Широтной, 163, стоимостью более 12 млн рублей.
Но когда на объекты пришли проверяющие, выяснилось, что ремонтные работы не закончены, и не ведутся. Истец направил предписание, но ответа не получил. Образовался штраф за срыв сроков в размере 1,2 млн рублей. Добровольно ответчик штраф не оплатил.
Суд решил взыскать с ООО «Авантаж» в пользу Фонда капремонта штраф в размере 1,2 млн рублей и расходы на госпошлину в 25 тысяч рублей. Это дело ударило по репутации ответчика - УФАС его включили в реестр недобросовестных подрядчиков на 3 года.
Централизованная религиозная организация «Объединение церквей евангельских христиан-баптистов Омской области» подала иск к администрации Казанского муниципального района. Цель иска — признать право собственности на жилой дом в п. Новоселезнево и земельный участок под ним.
Здание, расположенное по адресу п. Новоселезнево, ул. Ленина, 274, было передано Объединению церквей евангельских христиан-баптистов Омской и Тюменской областей бесплатно в безвозмездное пользование.
Истец утверждает, что пользуется этим помещением с 1996 года, несет расходы по его содержанию. К тому же, спорный жилой дом в реестре муниципальной собственности Казанского района не значится.
Согласно гражданскому кодексу, если лицо добросовестно владеет имуществом, не находящимся в собственности, в течение 15-ти лет, то он приобретает это право собственности. Ответчик не возражал, и теперь жилой дом вместе с земельным участком официально в собственности истца.