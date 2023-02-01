Арбитражи января: дом для баптистов, долг 1 млрд рублей, недобросовестные подрядчики

Заказчик должен был в течение 5 дней с момента заключения контракта передать подрядчику информацию и документы, необходимые для начала работы. Истец объяснил, что этот шаг выполнил в срок. Также он должен был предоставить расчетные нагрузки, но в срок этого сделать не смог.