В Тюмени на ремонт крыши правительственного гаража выделили 34 миллиона рублей

Соответствующие тендеры опубликованы на портале Госзакупки. Прием заявок на участие в аукционах продлится до 9 января. Имя победителей огласят 12 января.
Согласно документации, подрядные организации должны приступить к работам с 1 февраля 2023 года. Завершение ремонта запланировано до 28 апреля 2023 года.
За этот период строители должны произвести демонтаж существующих перекрытий, монтаж плит, стропильной системы кровли, монтаж покрытия кровли из металлочерепицы, кровельного оборудования, снегозадержателей, карниза и т. д.
Гараж на улице Ялуторовской, 33, был возведен в 1972 году. Общая площадь здания составляет около 2 тысяч квадратных метров. В июне этого в здании произошел крупный пожар. Огнем было охвачена площадь в размере полутора тысяч квадратных метров. С места происшествия было эвакуировано 30 машин, 13 кислородных и 2 газовых баллона.
Локализовать возгорание удалось только спустя два часа, полностью ликвидировать — через пять часов.