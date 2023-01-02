В Тюмени на ремонт крыши правительственного гаража выделили 34 миллиона рублей

Гараж на улице Ялуторовской, 33, был возведен в 1972 году. Общая площадь здания составляет около 2 тысяч квадратных метров. В июне этого в здании произошел крупный пожар. Огнем было охвачена площадь в размере полутора тысяч квадратных метров. С места происшествия было эвакуировано 30 машин, 13 кислородных и 2 газовых баллона.