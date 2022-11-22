Компанию под управлением «Арсиба» банкротят из-за долгов в 460 млн рублей

ООО «Упрснабсбыт», входящее в холдинг «Арсиб», проходит процедуру банкротства. Конкурсным управляющим выбрана Оксана Улитина, она же стала инициатором разбирательств о субсидиарной ответственности по задолженностям в размере 459 млн 930 тыс. рублей.
У суда Улитина попросила принять срочные меры, а именно — наложение ареста на средства, поступающие на счета учредителей «Арсиба» Самвела и Серго Степанянов, бывших директоров ООО «Упрснабсбыта» Идриса Келоева, Андраника Габриеляна, Максима Дударева и других лиц.
Третьими лицами в деле также числятся ООО «Дубынское», Мариам Степанян.
Свою деятельность ООО «Упрснабсбыт» закончило плохо — чистая прибыль ушла в минус на 4,3 млрд рублей, активы в минусе на 4,2 млрд рублей. Дело о банкротстве открыли ровно год назад.
Дочерняя компания «Упрснабсбыта» — ООО «УК «Регион», она тоже принадлежит «Арсибу». Хоть в 2021 году доходы фирмы составили 9,8 млн рублей, но чистые активы в приличном минусе на 3 млн рублей.
Пока у управляемых компаний «Арсиба» проблемы, её гендиректор Левон Степанян продолжает жить обычной жизнью. Но выходит не очень. В прошлом году ООО «УК «Арсиб Холдинг Групп» задекларировала доход в 59 млн рублей. Но и эту фирму подводят чистые активы — они составили -104,8 млн рублей.
«Арсиб» уже 5 раз выступал в суде в качестве ответчика. Примечательно, что нет ни одного дела, в котором организация выступала бы в роли истца. В 2017 году компанию внепланово проверял Роструд, и выявил нарушение по ст. 136 ТК РФ — о порядке, месте и сроках выплаты зарплаты.
Ранее «Наш Город» писал, что ООО «Упрснабсбыт» — это собственник строящегося в Тюмени многофункционального комплекса «Арсиб Тауэр». Фирма отказалась от строительства гостиницы в этом комплексе.