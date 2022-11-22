Компанию под управлением «Арсиба» банкротят из-за долгов в 460 млн рублей

«Арсиб» уже 5 раз выступал в суде в качестве ответчика. Примечательно, что нет ни одного дела, в котором организация выступала бы в роли истца. В 2017 году компанию внепланово проверял Роструд, и выявил нарушение по ст. 136 ТК РФ — о порядке, месте и сроках выплаты зарплаты.