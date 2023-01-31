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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

В Тюмени пьяные водители устроили автопобоище

31 января 2023, 08:05
Фото: ГИБДД

В Тюмени пьяные водители устроили массовую аварию

Две массовые аварии по вине пьяных водителей произошли вчера вечером в Тюмени — на улице Республики, 252, и в районе пересечения 50 лет Октября — Одесской. В общей сложности в дорожно-транспортное происшествие попали девять автомобилей.
Сюжет
Тюмень

Виновницей аварии на Республики стала 37-летняя водительница Daewoo. Женщина выехала на встречную полосу движения и врезалась в Peugeot, Audi и Hyundai. Показания алкотестера составили 0,69 мг.

На 50 лет Октября побоище устроил пьяный автовладелец Geely — 30-летний мужчина нарушил безопасную дистанцию и повредил четыре машины — Subaru, Kia Rio, Mitsubishi и Lada. Алкотестер показал 1,23 мг на литр выдыхаемого воздуха.

На обоих водителей составлены административные материалы.

Всего за сутки на тюменских дорогах были пойманы 29 пьяных автовладельцев, в том числе 10 — в Тюмени.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени мужчина-пешеход умудрился дважды попасть под колеса автомобилей. Второй раз — во время возвращения из больницы после первой аварии. Оба раза он переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Тюменца дважды за вечер сбила машина. Второй раз — во время возвращения из больницы
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Водители#Тюмень#Авария#ДТП#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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