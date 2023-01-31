В Тюмени пьяные водители устроили автопобоище

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени мужчина-пешеход умудрился дважды попасть под колеса автомобилей. Второй раз — во время возвращения из больницы после первой аварии. Оба раза он переходил дорогу вне пешеходного перехода.