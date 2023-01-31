В Тюмени пьяные водители устроили автопобоище

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Виновницей аварии на Республики стала 37-летняя водительница Daewoo. Женщина выехала на встречную полосу движения и врезалась в Peugeot, Audi и Hyundai. Показания алкотестера составили 0,69 мг.
На 50 лет Октября побоище устроил пьяный автовладелец Geely — 30-летний мужчина нарушил безопасную дистанцию и повредил четыре машины — Subaru, Kia Rio, Mitsubishi и Lada. Алкотестер показал 1,23 мг на литр выдыхаемого воздуха.
На обоих водителей составлены административные материалы.
Всего за сутки на тюменских дорогах были пойманы 29 пьяных автовладельцев, в том числе 10 — в Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени мужчина-пешеход умудрился дважды попасть под колеса автомобилей. Второй раз — во время возвращения из больницы после первой аварии. Оба раза он переходил дорогу вне пешеходного перехода.