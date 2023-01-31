nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Тюменца дважды за вечер сбила машина. Второй раз — во время возвращения из больницы

31 января 2023, 06:52
Фото: 1MI

Житель Тюмени дважды за вечер попал под колеса машин

26-летний тюменец накануне вечером умудрился дважды попасть под колеса автомобилей. Первый раз он был сбит автомобилем Renault Logan на улице Республики, 189, а второй раз — в районе Областной клинической больницы № 2, во время возвращения из больницы после первого ДТП.
Сюжет
ДТП

Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, молодой человек в районе ДК «Строитель» перебегал дорогу вне пешеходного перехода, вследствие чего был сбит водителем Logan. В результате дорожно-транспортного происшествия он получил ушиб плеча и травму лица.

«Был доставлен в ОКБ № 2, но после оказания необходимой медицинской помощи от госпитализации отказался. Вышел из больницы и вновь, переходя дорогу в неположенном месте, попал под колеса Mitsubishi», — пояснили в ГИБДД.

В департамента здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что вызов поступил в 21:36. От госпитализации пациент отказался, но через пару минут был зафиксирован повторный вызов — тюменца доставили в приемное отделение ОКБ № 2, после чего перевели в профильное отделение. Состояние сбитого дважды за вечер пешехода врачи оценивают как средней степени тяжести.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Столкнулись фура и отечественный легковой автомобиль. В результате аварии погибли два человека — водитель и пассажирка легковушки.

Выезжал с АЗС: подробности ДТП под Тобольском, где погибли два человека
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#Тюмень#Авария#Тюменская область
Подпишитесь
В Тюмени суд приговорил Кирилла Мартюшева к 3 годам лишения свободы. Видео
Вчера, 11:53
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
23 января 06:21
«Тойота-111»: сотрудник банка «отжал» у заемщика «красивый» номер
26 января 11:48
Как «Мостострой-11» зарабатывает миллиарды на госконтратах
25 января 10:04
"Такие решение нужно принимать с учетом мнения жителей": односторонка на Мельникайте
25 января 10:23
Город vs природа: куда обращаться для вырубки деревьев
27 января 10:06