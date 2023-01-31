Тюменца дважды за вечер сбила машина. Второй раз — во время возвращения из больницы

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, молодой человек в районе ДК «Строитель» перебегал дорогу вне пешеходного перехода, вследствие чего был сбит водителем Logan. В результате дорожно-транспортного происшествия он получил ушиб плеча и травму лица.
«Был доставлен в ОКБ № 2, но после оказания необходимой медицинской помощи от госпитализации отказался. Вышел из больницы и вновь, переходя дорогу в неположенном месте, попал под колеса Mitsubishi», — пояснили в ГИБДД.
В департамента здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что вызов поступил в 21:36. От госпитализации пациент отказался, но через пару минут был зафиксирован повторный вызов — тюменца доставили в приемное отделение ОКБ № 2, после чего перевели в профильное отделение. Состояние сбитого дважды за вечер пешехода врачи оценивают как средней степени тяжести.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Столкнулись фура и отечественный легковой автомобиль. В результате аварии погибли два человека — водитель и пассажирка легковушки.