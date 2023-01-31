Тюменца дважды за вечер сбила машина. Второй раз — во время возвращения из больницы

Житель Тюмени дважды за вечер попал под колеса машин

26-летний тюменец накануне вечером умудрился дважды попасть под колеса автомобилей. Первый раз он был сбит автомобилем Renault Logan на улице Республики, 189, а второй раз — в районе Областной клинической больницы № 2, во время возвращения из больницы после первого ДТП.

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