Выезжал с АЗС: подробности ДТП под Тобольском, где погибли два человека

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Published Сегодня, 04:47
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По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля ВАЗ 21099 нарушил правила очередности проезда при выезде со второстепенной дороги с АЗС. В результате чего врезался в грузовик Scania с полуприцепом, за рулем которого находился 67-летний водитель.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Lada и 39-летняя пассажирка легкового автомобиля, жители Тобольского района, получили смертельные травмы. Они погибли до приезда бригады скорой помощи на место ЧП.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на этой же трассе произошла авария с участием двух большегрузов и Toyota Camry. В аварии пострадали два человека.