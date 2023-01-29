Выезжал с АЗС: подробности ДТП под Тобольском, где погибли два человека

По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля ВАЗ 21099 нарушил правила очередности проезда при выезде со второстепенной дороги с АЗС. В результате чего врезался в грузовик Scania с полуприцепом, за рулем которого находился 67-летний водитель.