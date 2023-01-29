nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:47

Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

Выезжал с АЗС: подробности ДТП под Тобольском, где погибли два человека

29 января 2023, 04:47
Фото: ГИБДД

Известны подробности ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, где погибли два человека

В ГИБДД озвучили подробности смертельного ДТП с участием фуры и Lada на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. Трагедия произошла в 16:20 на 200-м километре трассы в Тобольском районе.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля ВАЗ 21099 нарушил правила очередности проезда при выезде со второстепенной дороги с АЗС. В результате чего врезался в грузовик Scania с полуприцепом, за рулем которого находился 67-летний водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Lada и 39-летняя пассажирка легкового автомобиля, жители Тобольского района, получили смертельные травмы. Они погибли до приезда бригады скорой помощи на место ЧП.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на этой же трассе произошла авария с участием двух большегрузов и Toyota Camry. В аварии пострадали два человека.

Стали известны подробности жуткого ДТП под Тобольском. Фото
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Водители#ГИБДД#Дороги#Безопасность на дорогах#ДТП#Авария#Тюменская область#Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск#Видео
Подпишитесь
«Отсутствуют доказательства вины»: в суде прошли прения по делу Кирилла Мартюшева
26 января 08:42
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
23 января 06:21
«Тойота-111»: сотрудник банка «отжал» у заемщика «красивый» номер
26 января 11:48
Как «Мостострой-11» зарабатывает миллиарды на госконтратах
25 января 10:04
"Такие решение нужно принимать с учетом мнения жителей": односторонка на Мельникайте
25 января 10:23
Город vs природа: куда обращаться для вырубки деревьев
27 января 10:06