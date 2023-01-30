Тюменцы недовольны перенастройкой светофора в микрорайоне Ватутина

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что жители города возмущены введением одностороннего движения на улице Мельникайте — дорога дублер, которую так расхваливают, не нужна вовсе. Власти в коллаборации с «Мостостроем-11» настроили лишних выездов, которые позже перекрыли. А про подход «работаем в диалоге с жителями» забыли напрочь.