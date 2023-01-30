Тюменцы недовольны перенастройкой светофора в микрорайоне Ватутина

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
«Тюменьгортранс отдельный привет. Светофор Дружбы/Ветеранов Труда. Теперь в сторону центра 90 секунд горит красный — жесть. Пробка от Тарман. Этот светофор проехал и тут же попадаешь на красный на следующем светофоре, возле автобани. Утром и вечером пробки там будут 10 баллов в обе стороны. Вчера в выходной в 20 вечера от Северного рынка пробка была до Ветеранов Труда», — сообщает тюменец Марк Лёвин.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что жители города возмущены введением одностороннего движения на улице Мельникайте — дорога дублер, которую так расхваливают, не нужна вовсе. Власти в коллаборации с «Мостостроем-11» настроили лишних выездов, которые позже перекрыли. А про подход «работаем в диалоге с жителями» забыли напрочь.