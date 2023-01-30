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Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Тюменцы недовольны перенастройкой светофора в микрорайоне Ватутина

30 января 2023, 06:18
Фото: 1MI

Тюменцы пожаловали на новый режим работы светофора в районе Ватутина

Сотрудники Тюменгортранса в минувшие выходные отключали светофоры на пересечении улиц Дружбы и Ветеранов Труда, чтобы их перенастроить. Однако автомобилисты города не оценили обновление и потеряли в пробке несколько часов.
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«Тюменьгортранс отдельный привет. Светофор Дружбы/Ветеранов Труда. Теперь в сторону центра 90 секунд горит красный — жесть. Пробка от Тарман. Этот светофор проехал и тут же попадаешь на красный на следующем светофоре, возле автобани. Утром и вечером пробки там будут 10 баллов в обе стороны. Вчера в выходной в 20 вечера от Северного рынка пробка была до Ветеранов Труда», — сообщает тюменец Марк Лёвин.
В Тюмени на улицах Республики и Парфенова ожидается отключение светофоров
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что жители города возмущены введением одностороннего движения на улице Мельникайте — дорога дублер, которую так расхваливают, не нужна вовсе. Власти в коллаборации с «Мостостроем-11» настроили лишних выездов, которые позже перекрыли. А про подход «работаем в диалоге с жителями» забыли напрочь.

#Дороги#Происшествия#Новости тюмени#Общество#Жалобы#Безопасность на дорогах#Правонарушения#Автомобилисты#Жалоба#Тюмень#Тюменская область#Алиса Вернер
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