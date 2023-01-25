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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

"Такие решение нужно принимать с учетом мнения жителей": односторонка на Мельникайте

Сегодня, 10:23
Фото: Администрация Тюмени

Тюменцы недовольны введением одностороннего движения на улице Мельникайте

Жители города возмущены введением одностороннего движения на улице Мельникайте — дорога дублер, которую так расхваливают, не нужна вовсе. Власти в коллаборации с «Мостостроем-11» настроили лишних выездов, которые позже перекрыли. А про подход «работаем в диалоге с жителями» забыли напрочь.
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Водители, регулярно проезжающие по улице Мельникайте, неприятно удивлены несколькими съездами, перекрытыми бетонными блоками. Они не понимают, зачем было строить дорогостоящие участки дороги, которые оказываются ненужными и впоследствии перекрываются городскими властями.

Поэтому до сих пор неизвестно, зачем «Мостострой-11» выложил лишние километры асфальта, а департамент дорожной структуры выделил на эти нужды лишние миллионы.

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Однако у городской администрации иное мнение. На днях они сообщили, что проезд-дублер участка Мельникайте (от выезда из ЖК «Горизонт» до пересечения с улицей Тимофея Кармацкого) хорошо себя показал, из-за чего часть Мельникайте теперь будет односторонней.

«Дорога, где планируется изменение организации дорожного движения, является проездом-дублером основной улицы Мельникайте. Ее строительство выполнено в рамках реконструкции улицы Мельникайте и велось параллельно с возведением транспортной развязки Мельникайте — Дружбы», — заявляет начальник отдела безопасности дорожного движения и организации дорожного движения городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Антон Иванькович.
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С жителями эту инициативу не обсудили, а потому им приходится выражать свое мнение постфактум.

Поддержать тюменцев вызвался депутат Тюменской областной Думы Иван Вершинин. Он направил запрос в администрацию города, чтобы узнать, изучалось ли мнение горожан при планировании новой организации движения на этом участке.

«Такие решения нужно принимать только с учётом мнения жителей! Направил в адрес главы города письмо с просьбой изучить позицию жителей и принять во внимание их мнение по этому вопросу!», — заявил депутат.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что компания «Мостострой-11» построит в Тюмени надземный пешеходный переход через Объездную дорогу у ЖК «Колумб» за 247 миллионов рублей. Предприятие стало единственным участником и победителем аукциона.

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