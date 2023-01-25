"Такие решение нужно принимать с учетом мнения жителей": односторонка на Мельникайте

Однако у городской администрации иное мнение. На днях они сообщили, что проезд-дублер участка Мельникайте (от выезда из ЖК «Горизонт» до пересечения с улицей Тимофея Кармацкого) хорошо себя показал, из-за чего часть Мельникайте теперь будет односторонней.