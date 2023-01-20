В Тюмени на улицах Республики и Парфенова ожидается отключение светофоров

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Возможны отключения дорожной техники на ул. Республики в районе ДК «Строитель» и на пересечении ул. Республики и ул. Парфёнова.
В понедельник с 9.00 до 17.00 ожидается отключение светофоров на улице Бабарынка в районе дома № 16.
Ранее «Наш город» сообщал, что 13 января с 8 до 17 час. в Тюмени планируется отключение светофоров на перекрестках улиц: Холодильной и Энергетиков; Холодильной и Котовского; Холодильной и Фабричной.