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Posted Сегодня, 16:30

Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

В Тюмени на улицах Республики и Парфенова ожидается отключение светофоров

Сегодня, 16:30
Фото: 1MI

Отключение светофоров возможно на улицах Республики и Парфенова в Тюмени

В областной столице 21 января с 8:00 до 17:00 возможны отключения светофоров на улицах Республики и Парфёнова, сообщает администрация города. 23 числа на улице Бабарынка.

Возможны отключения дорожной техники на ул. Республики в районе ДК «Строитель» и на пересечении ул. Республики и ул. Парфёнова.

В понедельник  с 9.00 до 17.00 ожидается отключение светофоров на улице Бабарынка в районе дома № 16.

Ранее «Наш город» сообщал, что 13 января с 8 до 17 час.  в Тюмени планируется отключение светофоров на перекрестках улиц: Холодильной и Энергетиков; Холодильной и Котовского; Холодильной и Фабричной.

Сразу три светофора отключат 13 января на улице Холодильной в Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги#Водители#Автобусы#Погода
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