«Где соцслужбы?»: в поселке Винзили инвалид ползком передвигается по морозу

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
«В Винзилях мужчина-инвалид, вот таким образом передвигаясь, ходит в магазин. Где соцслужбы? Он же может замерзнуть», — написал анонимный гражданин.
Видеозапись вызвала возмущение у подписчиков. Однако среди них нашлись люди, которые узнали этого человека. Кто-то подтвердил, что он инвалид. А кто-то рассказал, что мужчина просто напивается.
«Он не одинокий, у него есть родственники, которые ему помогают. Посмотрите, как он одет, далеко не бомж. Из помощи он приемлет только деньги, которые пропивает, не отходя от кассы. Благо, рядом КБ. Ему хотели помочь многие, если не каждый, но тяжело помочь тому, кому это не нужно. Ходит он сам прекрасно, просто на данном видео он в состоянии жуткого опьянения. Не осуждаю, каждый сам выбирает свой путь», — рассказала одна из местных жительниц.
Ранее «Наш город» писал, что подвыпивший инвалид нанес травму приятелю во время драки, пытаясь от него защититься.