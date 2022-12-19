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Суд вынес приговор инвалиду за покушение на приятеля

Сегодня, 05:47
Фото: 1MI

Нижнетавдинский суд вынес инвалиду наказание за нанесение травмы товарищу

Нижнетавдинский районный суд признал гражданина Андрея Вакорина виновным в причинении вреда здоровью знакомого, в соответствии с п. «3» ч.2 ст. 112 УК РФ. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.
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Суд
«Из материалов дела следует, что 29 апреля 2022 года, мужчина, находясь у себя дома распивал спиртные напитки совместно со знакомыми. Позже между Вакориным и гражданином Т. произошла ссора, перешедшая в драку. Но поскольку Андрей является инвалидом и понимал, что физически не справится, он взял в пристрое своего дома лом и нанес им удары по ноге гражданина Т., чем причинил вред здоровью. Через некоторое время гости вышли на улицу, а Вакорин закрылся дома и стал ждать полицию», — информирует ведомство.

Подсудимый признал вину и раскаялся в своём поступке. Суд приговорил его к лишению свободы условно на 1 год 6 месяцев, с испытательным сроком в 1 год.

В настоящее время мужчина наблюдается у врача-психиатра. Раньше он к административной и уголовной ответственности не привлекался, наркотиками и алкоголем не злоупотреблял.

Ранее «Наш город» писал, что тюменец, больной СМА, уже на протяжении нескольких лет не может добиться того, чтобы ему назначили необходимый для жизни препарат. 

В Тюменской области суд отказал больному СМА в назначении жизненно важного препарата
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#Елена Чебоксарова#Суд#Условный срок#Наказание#Драка
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