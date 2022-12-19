Суд вынес приговор инвалиду за покушение на приятеля

«Из материалов дела следует, что 29 апреля 2022 года, мужчина, находясь у себя дома распивал спиртные напитки совместно со знакомыми. Позже между Вакориным и гражданином Т. произошла ссора, перешедшая в драку. Но поскольку Андрей является инвалидом и понимал, что физически не справится, он взял в пристрое своего дома лом и нанес им удары по ноге гражданина Т., чем причинил вред здоровью. Через некоторое время гости вышли на улицу, а Вакорин закрылся дома и стал ждать полицию», — информирует ведомство.
Подсудимый признал вину и раскаялся в своём поступке. Суд приговорил его к лишению свободы условно на 1 год 6 месяцев, с испытательным сроком в 1 год.
В настоящее время мужчина наблюдается у врача-психиатра. Раньше он к административной и уголовной ответственности не привлекался, наркотиками и алкоголем не злоупотреблял.
Ранее «Наш город» писал, что тюменец, больной СМА, уже на протяжении нескольких лет не может добиться того, чтобы ему назначили необходимый для жизни препарат.