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Published Сегодня, 04:54

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Updated Сегодня, 05:19

Концерты Валерия Меладзе отменяют в России. Ранее этого добивались тюменские депутаты

26 января 2023, 04:54
Фото: тг-канал Meladze Valerian

Тюменские депутаты добились отмены концертов Валерия Меладзе

Концерты заслуженного артиста России Валерия Меладзе отменены в российских городах. Весной у певца должен был пройти гастрольный тур. Однако накануне стало известно, что все запланированные выступления в Москве, Красноярске, Иркутске, Барнауле сняты с афиш.
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Тюмень

Концерты заслуженного артиста России Валерия Меладзе отменены в российских городах. Весной у певца должен был пройти гастрольный тур. Однако накануне стало известно, что все запланированные выступления в Москве, Красноярске, Иркутске, Барнауле сняты с афиш.

На официальном сайте Меладзе указаны лишь запланированные выступления в Израиле и на Кипре. Ранее артист на новогоднем корпоративе в Дубае (ОАЭ) произнес лозунг украинских националистов. После чего депутаты в Государственной думы предложили лишить певца званий и гражданства РФ.

Кроме того, депутаты Тюменской областной Думы Александр Чепик, Владимир Сысоев, Евгений Макаренко и другие направили в адрес председателя правительства России Михаила Мишустина предложение о полном запрете концертной деятельности Валерия Меладзе на территории страны.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени родительский комитет добивается отмены выступления Инстасамки, запланированного на 29 марта. Представителями родкома уже подготовлены соответствующие обращения в адрес контролирующих органов.

 

Тюменский родком просит Моора отменить выступление Инстасамки
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Концерты#Тюменская область#Депутаты
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