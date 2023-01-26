Концерты Валерия Меладзе отменяют в России. Ранее этого добивались тюменские депутаты

На официальном сайте Меладзе указаны лишь запланированные выступления в Израиле и на Кипре. Ранее артист на новогоднем корпоративе в Дубае (ОАЭ) произнес лозунг украинских националистов. После чего депутаты в Государственной думы предложили лишить певца званий и гражданства РФ.