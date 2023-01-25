Тюменский родком просит Моора отменить выступление Инстасамки

Ранее «Наш Город» писал, что член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила о том, что направит в адрес руководителей регионов, где планируются концертные выступления Инстасамки, обращения с просьбой запретить гастроли. По словам общественницы, документы уже готовы, но пока не отправлены.