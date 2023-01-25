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Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Тюменский родком просит Моора отменить выступление Инстасамки

Сегодня, 07:24
Фото: instasamka БЕАЧ

Тюменский родком требует отменить концерт Инстасамки

Тюменский родительский комитет готовит обращение в надзорные органы в связи с планируемыми гастролями в Тюмени Инстасамки.
«Призываем все власти Тюменской области, включая губернатора Александра Моора, прислушаться к заявлению Екатерины Мизулиной и отменить концерт Инстасамки в Тюмени на основании её „прежних заслуг“, которых для этого вполне достаточно», — отмечает в опубликованном сообщении член правления ТРК Андрей Генерозов.

По его словам, исполнительница представляет из себя « образ похотливого интернет-животного,  употребляющее смелые сортирные обороты в словах и песнях и прочее отвязанное поведение». В качестве доказательства своих слов Генерозов приводит текст одной из песен Инстасамки.

Ранее «Наш Город» писал, что член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила о том, что направит в адрес руководителей регионов, где планируются концертные выступления Инстасамки, обращения с просьбой запретить гастроли. По словам общественницы, документы уже готовы, но пока не отправлены.

Гастрольный тур Инстасамки по городам России начнется с 15 марта. В Тюмени выступления запланировано на 29 марта.

Концерты Инстасамки в Тюмени остаются пока под вопросом
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#Валентина Бурнашева
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