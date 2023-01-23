Горожане вновь жалуются на содержание горок

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
«Стоит такая замечательная погода, и хочется больше времени проводить на улице. В нашем городе много замечательных мест для этого. Одно из них это парк Пограничников, там есть деревянная горка. Но за ее состоянием почему-то никто не смотрит, или не хочет смотреть. В первый раз были в конце декабря сейчас конец января, а ситуация не изменилась. Ее необходимо залить! лед начинается в самом конце, и дети просто скребут до него», — жалуется тюменка.
Стоит отметить, сто жители не в первый раз недовольны обслуживанием горок. Ранее сообщалось, что горка, установленная на площади 400-летия города также остается без льда.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что после сильных снегопадов в Тюмени дорожные рабочие снег сгребли с тротуаров и дорог, но из дворов его не вывезли. Из-за этих огромных куч местные жители не могут выехать со двора и припарковаться.