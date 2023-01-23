Горожане вновь жалуются на содержание горок

Ранее «Наш город» сообщал о том, что после сильных снегопадов в Тюмени дорожные рабочие снег сгребли с тротуаров и дорог, но из дворов его не вывезли. Из-за этих огромных куч местные жители не могут выехать со двора и припарковаться.