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Posted Сегодня, 04:34

Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

Горожане вновь жалуются на содержание горок

Сегодня, 04:34
Фото: 1MI

Тюменцы пожаловались на содержание горок

В социальных сетях жители Тюмени вновь негодуют — городские горки никто не обслуживает. На многих из них давно нет ледяного покрова, а потому кататься на них — невозможно.
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Тюмень
«Стоит такая замечательная погода, и хочется больше времени проводить на улице. В нашем городе много замечательных мест для этого. Одно из них это парк Пограничников, там есть деревянная горка. Но за ее состоянием почему-то никто не смотрит, или не хочет смотреть. В первый раз были в конце декабря сейчас конец января, а ситуация не изменилась. Ее необходимо залить! лед начинается в самом конце, и дети просто скребут до него», — жалуется тюменка.

Стоит отметить, сто жители не в первый раз недовольны обслуживанием горок. Ранее сообщалось, что горка, установленная на площади 400-летия города также остается без льда.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что после сильных снегопадов в Тюмени дорожные рабочие снег сгребли с тротуаров и дорог, но из дворов его не вывезли. Из-за этих огромных куч местные жители не могут выехать со двора и припарковаться.

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