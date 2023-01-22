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Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

В Тюмени на горке из неубранного снега пострадал ребенок

Сегодня, 10:15
Фото: ЧС Тюмень

В тюменском дворе построили опасную горку. Один человек уже пострадал

Опасная горка появилась во дворе дома на улице Михаила Сперанского, 19. Зимнюю горку местные жители оборудовали и горы невывезенного управляющей компанией снега. Правда, требованиям безопасности она не отвечает — накануне один ребенок уже получил, катаясь по ней вывих руки.
Сюжет
Тюмень

Местные жители бездействием УК возмущены. Тюменцы отмечают, что горка занимает несколько парковочных мест.

«Управляющая компания „СибЭнергоСервис“ исправно собирает только платежи за коммунальные услуги. Но при этом свою работу не выполняет. Каждый раз надо выпрашивать, чтобы почистили двор от снега. То техники у них нет то ещё что-нибудь», — возмутились горожане в социальных сетях.

В комментариях под опубликованным постом тюменцы отметили, что в том, что снег не вывозят из двора виноваты сами местные жители, оставляющие автомобили возле снежных куч.

«Погрузчик из-за припаркованных автомобилей не может убрать собранный снег», — отметил Денис П.

Ранее «Наш Город» писал, что УК «СибЭнергоСервис» выставила за декабрь тюменской семье счет за коммунальные услуги на 172 тысячи рублей. Это произошло из-за ранее допущенной ошибки — в течение продолжительного времени компания делала начисления за ЖКУ только на одного человека, хотя в квартире было прописана семья с двумя детьми.

Тюменская семья получила квитанцию за ЖКХ на 172 тысячи рублей
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#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Жалобы#Управляющие компании#Снег#Уборка снега#Горки#Валентина Бурнашева
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