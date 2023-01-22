В Тюмени на горке из неубранного снега пострадал ребенок

Ранее «Наш Город» писал, что УК «СибЭнергоСервис» выставила за декабрь тюменской семье счет за коммунальные услуги на 172 тысячи рублей. Это произошло из-за ранее допущенной ошибки — в течение продолжительного времени компания делала начисления за ЖКУ только на одного человека, хотя в квартире было прописана семья с двумя детьми.