Тюменцы недовольны горами снега во дворах. Куда жаловаться?

Кучи снега во дворах Тюмени мешают жителям

После сильных снегопадов в Тюмени дорожные рабочие снег сгребли с тротуаров и дорог, но из дворов его не вывезли. Из-за огромных куч снега во дворах тюменцы не могут нормально припарковаться или безопасно выехать с места парковки — снег закрывает обзор. Жаловаться на эту проблему можно и нужно.

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