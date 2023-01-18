Тюменцы недовольны горами снега во дворах. Куда жаловаться?

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Читатели «Нашего Города» регулярно жалуются на неубранный снег, сваленный кучами во дворах. Например, такую гору грязного снега ежедневно видят жители домов по ул. Андрея Бушуева, 4, 4к1, 5, 5к1, 7/1, 7/2.
Огромная гора снега не только портит внешний вид улицы, но и угрожает безопасности водителей и пешеходов.
«Кучи снега лежат и перекрывают обзор для водителей при въезде на стоянку и выезде с неё», — рассказал «Нашему Городу» горожанин.
Особенно волнует горожан снег, который складируют около школ и дошкольных учреждений. Именно такая ситуация на ул. Пермякова, 35а.
«Куча снега лежит с декабря 2022 года. Уберите, мешает проезду, также рядом школа и детский сад», — сообщил Сергей.
Дети могут оборудовать кучу снега под горку. Если наступает потепление, то снег трамбуется, и горка становится «быстрой». Такое развлечение опасно — можно получить травмы при скатывании или угодить прямо под колеса автомобилей, водители которых могут не заметить ребенка.
В списке неубранных дворов оказались ул. Обдорская, 3, ул. Василия Подшибякина, ул. Созидателей, ул. Седова, Кольский переулок.
А жители коттеджного микрорайона в Калининском округе решили проверить дорожников на добросовестность — они откидывали снег, оставленный грейдером около домов, обратно на дорогу.
«Берестяной проезд, 1. Вот так профессионалы убирают снег во дворах. Я, пенсионерка, сегодня тонну кускового снега после грейдера перекидывала от своего дома на дорогу, чтобы рабочие наблюдали. Результат нулевой. Ждали, что дорожники вернутся, чтобы убрать то, что мы убрали от домов и гаражей, но они ровно в 16:00 уехали, оставив все сугробы на дороге», — поделилась историей Надежда.
К счастью, тюменцы не молчат о волнующей их проблеме. Только за вчерашний день, 17 января, на портале «Тюмень — наш дом» набралось 14 жалоб на неубранный снег. За сегодняшний день на 14 часов набралось 16 сообщений от недовольных.
«Горожане могут напрямую обращаться в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени. Также претензии на качество уборки снега принимают на портале „Тюмень — наш дом“», — пояснили в горадминистрации.
Свое обращении можно оставить в разделах «Складирование снега» или «Текущее содержание дворовой территории».
Последнее сообщение, по которому власти отчитались, датируется 11 января. Тогда местный житель Михаил указал на кучу снега около дома № 30 по ул. Белинского. 13 января ему ответили из Управы Калининского округа, а также приложили фото убранной территории.
Важно помнить и о сосульках, свисающих с крыш и козырьков подъездов. Рекомендуется не ходить близко к стенам дома, чтобы избежать опасных ситуаций. На сосульки, кстати, можно пожаловаться там же, на портале городской администрации.
Если заметили, что не убрана дорога, то и с этим вопросом стоит писать на «Тюмень — наш дом», но уже в раздел «Текущее содержание дорог и ремонт».
Тюменка Наталья рассказала «Нашему Городу», что она обращалась по поводу гор снега во дворе в Управу своего округа. Позвонила, озвучила проблему, и ей сразу предложили оставить заявку на уборку.
«Уборкой снега и вопросами текущего содержания муниципальных участков занимается Служба заказчика, но они подведомственны нам. Поэтому все обращения такого рода — напрямую к Управам. На электронную почту Управы или на портал горадминистрации», — уточнили редакции в Управе Восточного административного округа.