В Тюмени на следующей неделе потеплеет до -4

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В понедельник пойдет снег и столбики термометров покажут -7 -8. Во вторник, 24 января, в светлое время суток температура воздуха составит -8 -9, в ночные часы ожидается -10 -11. В четверг и пятницу, 26 и 27 января, в областной столице потеплеет до -4 -5.
В субботу, 28 января, существенно погода не изменится, но к вечеру похолодает до -11 -12. Во воскресенье термометры покажут -12 -13. Осадки в этот день маловероятны.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне из-за непогоды на участке трассы Тюмень — Ханты-Мансийск были введены скоростные ограничения для транспортных средств.