В Тюмени на следующей неделе потеплеет до -4

В понедельник пойдет снег и столбики термометров покажут -7 -8. Во вторник, 24 января, в светлое время суток температура воздуха составит -8 -9, в ночные часы ожидается -10 -11. В четверг и пятницу, 26 и 27 января, в областной столице потеплеет до -4 -5.