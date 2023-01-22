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Posted Сегодня, 04:00

Published Сегодня, 04:00

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

В Тюмени на следующей неделе потеплеет до -4

Сегодня, 04:00
Фото: 1MI

В Тюмени 22 января прогнозируют -6 градусов и слабый ветер

В Тюмени сегодня, 22 января, ожидается пасмурная погода и температура воздуха -6 -7. День пройдет без осадков при западном ветре 4-6 метров в секунду.
Сюжет
Тюмень

В понедельник пойдет снег и столбики термометров покажут -7 -8. Во вторник, 24 января, в светлое время суток температура воздуха составит -8 -9, в ночные часы ожидается -10 -11. В четверг и пятницу, 26 и 27 января, в областной столице потеплеет до -4 -5.

В субботу, 28 января, существенно погода не изменится, но к вечеру похолодает до -11 -12. Во воскресенье термометры покажут -12 -13. Осадки в этот день маловероятны.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне из-за непогоды на участке трассы Тюмень — Ханты-Мансийск были введены скоростные ограничения для транспортных средств.

На тюменской трассе ограничили скорость из-за метели
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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