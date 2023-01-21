На тюменской трассе ограничили скорость из-за метели

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
По данным «Уралуправтодор», на данном участке трассы значительно снижена видимость на дороге из-за метели и снегопада.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня из-за сильного ветра были отменены вылеты из тюменского Рощино и прилеты из ямальского вахтового поселка Бованенково. Кроме того, почти на четыре часа задержан прилет борта из Нового Уренгоя в Тюмень. Согласно онлайн расписанию, воздушное судно прибудет в Рощино в 18:20.