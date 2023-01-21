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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

На тюменской трассе ограничили скорость из-за метели

Сегодня, 11:43
Фото: 1MI

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ввели ограничения из-за непогоды

На федеральной трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск ввели ограничения для транспортных средств из-за неблагоприятных погодных условий. С 744 по 846 километр автодороги максимальная скорость движения ограничена до 70 километров в час.
Сюжет
Тюмень

По данным «Уралуправтодор», на данном участке трассы значительно снижена видимость на дороге из-за метели и снегопада.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня из-за сильного ветра были отменены вылеты из тюменского Рощино и прилеты из ямальского вахтового поселка Бованенково. Кроме того, почти на четыре часа задержан прилет борта из Нового Уренгоя в Тюмень. Согласно онлайн расписанию, воздушное судно прибудет в Рощино в 18:20.

Из-за сильного ветра на Ямале на 3,5 часа задержан рейс Новый Уренгой — Тюмень
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Дороги#Водители#Тюмень#Тюменская область
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