Депутаты тюменской облдумы игнорируют свои должностные обязанности

Самым активным в 2022 году был депутат от ЛДПР Глеб Трубин — он внес на рассмотрение 19 законопроектов. Правда, тринадцать из них были отклонены. На втором месте по активности находится Наталья Шевчик и Инна Лосева — они внесли на рассмотрение по 12 законопроектов. 23 из них уже приняты, один находится на рассмотрении.