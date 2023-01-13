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Депутаты тюменской облдумы игнорируют свои должностные обязанности

Сегодня, 04:29
Фото: 1MI

Депутаты Тюменской областной Думы игнорируют работу с законами

Одиннадцать депутатов Тюменской областной Думы по итогам работы за 2022 год не внесли ни одного законопроекта на рассмотрение. В список молчунов попали Альберт Суфианов, Николай Руссу, Владимир Майер, Игорь Нак, Оксана Величко и другие представители партии «Единая Россия».
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Тюмень

Самым активным в 2022 году был депутат от ЛДПР Глеб Трубин — он внес на рассмотрение 19 законопроектов. Правда, тринадцать из них были отклонены. На втором месте по активности находится Наталья Шевчик и Инна Лосева — они внесли на рассмотрение по 12 законопроектов. 23 из них уже приняты, один находится на рассмотрении.

Третье место заняла Ольга Швецова («Единая Россия») — она внесла на рассмотрение депутатам облдумы 10 законопроектов. Все они были приняты.

Ранее «Наш Город» писал, что в Госдуме назвали самых немногословных депутатов — в список, состоящий из 127 человек вошли четыре народных избранника, представляющих Тюменскую область.

За полгода не сказали ни слова: тюменские депутаты попали в список «молчунов» Госдумы
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменская областная Дума#Депутаты#Тюмень#Тюменская область
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