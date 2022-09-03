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За полгода не сказали ни слова: тюменские депутаты попали в список «молчунов» Госдумы

3 сентября 07:58
Фото: 1Mi
Два депутата Государственной думы, представляющие интересы Тюменской области в федеральном парламенте, попали в список самых молчаливых. По данным анализа выступлений парламентариев, Иван Квитка и Анатолий Карпов не сказали ни слова в рамках весенней сессии 2022 года.

Всего в списке «молчунов» оказались 127 депутатов из 450.

Еще два парламентария, представляющие в Госдуме Тюменскую область, заняли 34 и 37 места в рейтинге депутатов по числу высказываний. Эрнест Валеев с 21 высказыванием расположился на 34 месте, Николай Брыкин на 37. Кроме того, в рейтинге парламентариев с наиболее содержательными высказываниями они заняли 37 и 49 места соответственно.

Самыми разговорчивыми в весенней сессии оказались представители партии КПРФ — Нина Останина, Андрей Куринный и Николай Коломейцев. По «делу» же чаще говорили говорили единороссы — Татьяна Дьяконова, Дмитрий Каденков и Елена Бондаренко.

#Новости#Валентина Бурнашева#Политика
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