За полгода не сказали ни слова: тюменские депутаты попали в список «молчунов» Госдумы

Еще два парламентария, представляющие в Госдуме Тюменскую область, заняли 34 и 37 места в рейтинге депутатов по числу высказываний. Эрнест Валеев с 21 высказыванием расположился на 34 месте, Николай Брыкин на 37. Кроме того, в рейтинге парламентариев с наиболее содержательными высказываниями они заняли 37 и 49 места соответственно.