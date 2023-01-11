В пятницу, 13, в Тюмени потеплеет до -8

В среду, 11 января, температура воздуха составит днем -15 -18, к вечеру потеплеет до -13 -17. Во второй половине вероятны осадки в виде небольшого снега. В четверг в течение дня ожидается снег, температура воздуха в светлое время суток -12 -15, в ночные часы -14 -16. При этом ожидается ветер от 6 до 7 метров в секунду.
В пятницу, 13 января, днем потеплеет до -8 -10, вечером ожидается -13 -15. В субботу и воскресенье термометры покажут -9 -10 в дневные часы и -11 -12 в темное время суток. Осадки в эти дни маловероятны.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне из-за холодной погоды были отменены занятия второй смены у учащихся начальных классов. Первая смена отправилась в школу в полном составе.