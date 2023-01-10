На сколько подорожала коммуналка за год

«Счет за квартиру все выше и выше. И не на 10-15%, скорее на все 80%. Только за отопление в квартире площадью 50 квадратных метров платим теперь 3 тысячи рублей. И это еще нет квитанции за электроэнергию, там в среднем выходит 2000», — возмутилась одна из жительниц областной столицы.
«Наш Город» решил подсчитать — на сколько за год в рублях увеличилась сумма в квитанциях за ЖКХ на примере конкретной квартиры площадью 45 квадратных метров в доме, где установлены индивидуальные приборы учета, в том числе на тепло.
По итогам декабря 2022 года тюменцу пришлось заплатить общий счет на сумму 4 тысячи 494 рубля. Из которых 2 тысячи 350 рублей — это отопление. Годом ранее сумма в счете была 3 тысячи 883 рубля, в том числе 1 тысяча 811 рублей — за тепло. Таким образом, только отопление подорожало на 23%.
Что касается водоснабжения и водоотведения, то год назад за воду (4 куба холодной и 2 горячей) приходилось платить 201 рубль, теперь 252 рубля. Итого — рост платежей на 25%.
Водоотведение подорожало со 127 до 159 рублей, плата за вывоз мусора увеличилась до 164 рублей (на 12%). В среднем, за год стоимость коммунальных платежей выросла на 611 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени семья получила счет за квартиру по итогам декабря 2022 года на 172 тысячи рублей.