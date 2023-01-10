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На сколько подорожала коммуналка за год

Сегодня, 05:11
Фото: 1MI

У тюменцев на 25% подорожали коммунальные услуги

Жители Тюмени возмущены ростом коммунальных платежей за 2022 год. По словам горожан, по сравнению с 2021 годом суммы в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги увеличились в разы.
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Тюмень
«Счет за квартиру все выше и выше. И не на 10-15%, скорее на все 80%. Только за отопление в квартире площадью 50 квадратных метров платим теперь 3 тысячи рублей. И это еще нет квитанции за электроэнергию, там в среднем выходит 2000», — возмутилась одна из жительниц областной столицы.

«Наш Город» решил подсчитать — на сколько за год в рублях увеличилась сумма в квитанциях за ЖКХ на примере конкретной квартиры площадью 45 квадратных метров в доме, где установлены индивидуальные приборы учета, в том числе на тепло.

По итогам декабря 2022 года тюменцу пришлось заплатить общий счет на сумму 4 тысячи 494 рубля. Из которых 2 тысячи 350 рублей — это отопление. Годом ранее сумма в счете была 3 тысячи 883 рубля, в том числе 1 тысяча 811 рублей — за тепло. Таким образом, только отопление подорожало на 23%.

Что касается водоснабжения и водоотведения, то год назад за воду (4 куба холодной и 2 горячей) приходилось платить 201 рубль, теперь 252 рубля. Итого — рост платежей на 25%.

Водоотведение подорожало со 127 до 159 рублей, плата за вывоз мусора увеличилась до 164 рублей (на 12%). В среднем, за год стоимость коммунальных платежей выросла на 611 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени семья получила счет за квартиру по итогам декабря 2022 года на 172 тысячи рублей.

Тюменская семья получила квитанцию за ЖКХ на 172 тысячи рублей
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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Рост цен#Рост тарифов#ЖКХ#Коммунальные услуги
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