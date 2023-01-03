Тюменская семья получила квитанцию за ЖКХ на 172 тысячи рублей

«Я в шоке от такой суммы, каждый месяц платили вовремя. В квартире прописано пять человек — муж, я и трое детей. Но, как выяснилось, по какой-то причине в управляющей компании продолжительное время делали начисления только на одного мужа. И вот сейчас УК сделала перерасчет. Почти 162 тысячи — это перерасчет», — рассказала Жанна «Нашему Городу».