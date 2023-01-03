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Тюменская семья получила квитанцию за ЖКХ на 172 тысячи рублей

Сегодня, 03:56
Фото: 1MI

Тюменской семье выставили счет за ЖКХ на 172 тысячи рублей

Тюменская семья получила счет за жилищно-коммунальные услуги за декабрь в размере 172 тысяч рублей. Платежку с такой суммой собственники квартиры опубликовали в социальных сетях. По словам Жанны Абуладзе, автора фото, долгов у семьи никогда не было.
Сюжет
Тюмень
Фото: Жанна Абуладзе

«Я в шоке от такой суммы, каждый месяц платили вовремя. В квартире прописано пять человек — муж, я и трое детей. Но, как выяснилось, по какой-то причине в управляющей компании продолжительное время делали начисления только на одного мужа. И вот сейчас УК сделала перерасчет. Почти 162 тысячи — это перерасчет», — рассказала Жанна «Нашему Городу».

По каждой услуге дополнительные начисления составили от 21-48 тысяч рублей.

По словам женщины, в настоящее время она не работает — находится в декретном отпуске. Работает только ее супруг.

«Как мы должны сразу выплатить такую сумму долга — не представляю. И ведь мы не виноваты в этом — в управляющей компании были все данные и числе прописанных в квартире», — отметила Жанна Абуладзе.

Дом, в котором проживает тюменская семья обслуживает управляющая компания СибЭнергоСервис. «Наш Город» попытался связаться с компанией, чтобы получить комментарий. Однако на звонки никто не ответил.

Ранее сообщалось, что тюменцы жаловались на суммы в декабрьских квитанциях за услуги ЖКХ. Горожане были возмущены выросшими на порядок тарифами.

Тюменцы возмущены суммой в квитанциях ЖКХ
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Экономика#Рост цен#Тарифы#Коммунальные тарифы#ЖКХ#Управляющие компании
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