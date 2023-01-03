Тюменская семья получила квитанцию за ЖКХ на 172 тысячи рублей

«Я в шоке от такой суммы, каждый месяц платили вовремя. В квартире прописано пять человек — муж, я и трое детей. Но, как выяснилось, по какой-то причине в управляющей компании продолжительное время делали начисления только на одного мужа. И вот сейчас УК сделала перерасчет. Почти 162 тысячи — это перерасчет», — рассказала Жанна «Нашему Городу».
По каждой услуге дополнительные начисления составили от 21-48 тысяч рублей.
По словам женщины, в настоящее время она не работает — находится в декретном отпуске. Работает только ее супруг.
«Как мы должны сразу выплатить такую сумму долга — не представляю. И ведь мы не виноваты в этом — в управляющей компании были все данные и числе прописанных в квартире», — отметила Жанна Абуладзе.
Дом, в котором проживает тюменская семья обслуживает управляющая компания СибЭнергоСервис. «Наш Город» попытался связаться с компанией, чтобы получить комментарий. Однако на звонки никто не ответил.
Ранее сообщалось, что тюменцы жаловались на суммы в декабрьских квитанциях за услуги ЖКХ. Горожане были возмущены выросшими на порядок тарифами.