81 пожар произошел в регионе во время новогодних каникул

Ранее «Наш город» сообщал о том, что максимальная сумма пособия по беременности и родам составит: если роды протекали без осложнений за 140 дней — 383 178,60 рубля при осложненных родах за 156 дней — 426 970,44 рубля при многоплодной беременности за 194 дня — 530 976,06 рубля.