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81 пожар произошел в регионе во время новогодних каникул

Сегодня, 04:51
Фото: 1MI

В Тюменской области во время новогодних праздников произошел 81 пожар

Из огня за этот период сотрудниками МЧС было спасено 2 человека. Об этом сообщают в МЧС по Тюменской области.
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Тюмень

Тюменские спасатели в период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года 81 выезжали на ликвидацию техногенных пожаров. В ходе работы 2 человека спасено.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 59 раз. 46 раз пожарные и спасатели региона выезжали на оказание помощи населению.  

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