81 пожар произошел в регионе во время новогодних каникул

Тюменские спасатели в период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года 81 выезжали на ликвидацию техногенных пожаров. В ходе работы 2 человека спасено.
К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 59 раз. 46 раз пожарные и спасатели региона выезжали на оказание помощи населению.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что максимальная сумма пособия по беременности и родам составит: если роды протекали без осложнений за 140 дней — 383 178,60 рубля при осложненных родах за 156 дней — 426 970,44 рубля при многоплодной беременности за 194 дня — 530 976,06 рубля.