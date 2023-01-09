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В этом году в Тюмени вырастут декретные пособия

Сегодня, 03:37
Фото: 1MI

В Тюменской области декретные пособия в 2023 году вырастут с учетом индексации

Максимальная сумма пособия по беременности и родам составит: если роды протекали без осложнений за 140 дней — 383 178,60 рубля при осложненных родах за 156 дней — 426 970,44 рубля при многоплодной беременности за 194 дня — 530 976,06 рубля.
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Заявки на оформление пособия будут принимать с 9 января, подать документы можно через МФЦ. Индексация единовременного пособия при рождении ребенка будет проведена 1 февраля текущего года.

Ежемесячное пособие выплачивается родителям с месяца рождения ребенка, если мама или папа обратились за помощью не позднее чем через шесть месяцев с момента появления малыша. В остальных случаях детское пособие выплачивается начиная с месяца обращения.

Вдобавок, пособие при рождении ребенка в 2023 году составит 23 011 рублей. Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей составит — 33 282 рубля в месяц. Минимальный размер выплат будет равняться 8 629 рублям в месяц.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что по данным Тюменьстата, в наступившем году жители города станут больше тратить на покупки. Если ранее сумма на покупки среднестатистического жителя составляла 391,4 тысячи рубле, то в наступившем году она вырастет до 434,5 тысячи рублей.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Выплаты#Дети#Беременность#Единовременные выплаты#Социальные выплаты#Выплата#Тюмень#Тюменская область#Врач#ПФР
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