В этом году в Тюмени вырастут декретные пособия

Заявки на оформление пособия будут принимать с 9 января, подать документы можно через МФЦ. Индексация единовременного пособия при рождении ребенка будет проведена 1 февраля текущего года.
Ежемесячное пособие выплачивается родителям с месяца рождения ребенка, если мама или папа обратились за помощью не позднее чем через шесть месяцев с момента появления малыша. В остальных случаях детское пособие выплачивается начиная с месяца обращения.
Вдобавок, пособие при рождении ребенка в 2023 году составит 23 011 рублей. Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей составит — 33 282 рубля в месяц. Минимальный размер выплат будет равняться 8 629 рублям в месяц.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что по данным Тюменьстата, в наступившем году жители города станут больше тратить на покупки. Если ранее сумма на покупки среднестатистического жителя составляла 391,4 тысячи рубле, то в наступившем году она вырастет до 434,5 тысячи рублей.