В этом году в Тюмени вырастут декретные пособия

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что по данным Тюменьстата, в наступившем году жители города станут больше тратить на покупки. Если ранее сумма на покупки среднестатистического жителя составляла 391,4 тысячи рубле, то в наступившем году она вырастет до 434,5 тысячи рублей.