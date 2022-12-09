Тюменский МЧС раскрыл предварительное число погибших в пожарах на 2023 год

МЧС раскрыли предварительное число погибших тюменцев в пожарах на 2023 год

По данным ГУ МЧС по Тюменской области, за 11 месяцев в регионе 107 человек погибли в пожарах. Общий ущерб от ЧП оценивается почти в 62 млн рублей. Предполагается, что в 2023 году число погибших снизится.