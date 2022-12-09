Тюменский МЧС раскрыл предварительное число погибших в пожарах на 2023 год

В правительстве Тюменской области ожидают, что в будущем году произойдёт около 5 тысяч пожаров и возгораний. Погибнет 106 человек. В целях снижения количества пожаров власти выделят 1,3 млрд рублей. Эти деньги должны повысить безопасность домов и промышленных предприятий региона.
Ранее «Наш город» сообщал, что с начала декабря в Тюменской области сгорели два автомобиля, микроавтобус ПАЗ и автофургон Mercedes. В большинстве случаев дознаватели МЧС полагают, что всё произошло из-за замыкания в проводке.