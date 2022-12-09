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Тюменский МЧС раскрыл предварительное число погибших в пожарах на 2023 год

Сегодня, 10:48
Фото: 1MI

МЧС раскрыли предварительное число погибших тюменцев в пожарах на 2023 год

По данным ГУ МЧС по Тюменской области, за 11 месяцев в регионе 107 человек погибли в пожарах. Общий ущерб от ЧП оценивается почти в 62 млн рублей. Предполагается, что в 2023 году число погибших снизится.

В правительстве Тюменской области ожидают, что в будущем году произойдёт около 5 тысяч пожаров и возгораний. Погибнет 106 человек. В целях снижения количества пожаров власти выделят 1,3 млрд рублей. Эти деньги должны повысить безопасность домов и промышленных предприятий региона.

Ранее «Наш город» сообщал, что с начала декабря в Тюменской области сгорели два автомобиля, микроавтобус ПАЗ и автофургон Mercedes. В большинстве случаев дознаватели МЧС полагают, что всё произошло из-за замыкания в проводке.

В Тюменском районе загорелся автофургон Mercedes
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#Общество#Происшествия#Жалобы#Бюджеты#Пожар#МЧС#Сотрудники МЧС#Мчс по то#Александр Мязин
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